Femmes en immobilier: ces professionnelles qu’on s’arrache!

Longtemps chasse-gardée de ces messieurs, le courtage immobilier s’est considérablement transformé au cours des 20 dernières années. Même que chez Via Capitale du Mont-Royal, les femmes constituent 54 % des effectifs. Et elles ne craignent pas de revendiquer fièrement une manière bien à elles d’exceller en affaires.

L’humain d’abord

C’est peut-être le rapport très particulier des femmes à l’habitat comme espace de vie qui caractérise leur approche sensible des transactions immobilières. Car la plupart d’entre elles voient des besoins humains à combler avant de soupeser des opportunités d’affaires.

Sylvia Czerwinska, une courtière expérimentée et maintes fois récompensées chez Via Capitale du Mont-Royal, parle d’ailleurs de son parcours en insistant sur l’importance qu’elle accorde à l’aspect relationnel du métier.

Sylvia Czerwinska, courtière immobilière Via Capitale du Mont-Royal

Il faut bien sûr gagner sa vie, mais il faut savoir faire preuve d’ouverture et de flexibilité quand des clients et clientes doivent trouver une nouvelle propriété dans un contexte difficile, par exemple. Sylvia Czerwinska, courtière immobilière Via Capitale du Mont-Royal

Et des situations déchirantes, elle en a vues plus d’une au cours de sa carrière.

Cette générosité et cette capacité d’empathie en font des professionnelles appréciées et recherchées dont le carnet de rendez-vous en ferait pâlir plus d’un!

Du cœur à l’ouvrage

Mais il ne faut pas croire que le fait d’être femme en immobilier ne les soumet pas à la même pression que les hommes. Le courtage immobilier est un milieu hautement compétitif et elles doivent trimer dur pour se tailler une place, souvent en cumulant des responsabilités familiales.

« Les gens s’imaginent qu’il suffit de se lancer pour devenir millionnaire. C’est tellement loin de la réalité. Et quand on est une jeune maman, les défis sont immenses. Heureusement, j’ai eu la chance d’avoir un conjoint soutenant depuis le tout début », évoque Sylvia avec reconnaissance.

Elles sont résilientes, ces femmes en immobilier! Car si pour certaines la conciliation travail/famille est facilitée par le fait d’être entrepreneures, d’autres vous diront au contraire qu’entre deux transactions et des journées qui finissent tard, la culpabilité maternelle présente un défi bien réel.

Femmes d’affaires inspirantes

Ne reculant devant rien, elles sont de plus en plus nombreuses à faire leur marque dans ce monde traditionnellement masculin. Selon les plus récentes statistiques de l’industrie, elles représentent aujourd’hui 45 % du total des détenteurs de permis de courtage.

Hautement compétentes, elles arrivent souvent à la profession avec un avantageux bagage tant personnel qu’académique, comme Sylvia, d’abord formée en ressources humaines et en psychologie. Pas de doute que cette versatilité leur permet d’atteindre des sommets.

Et c’est bien justement parce qu’elles sont nombreuses à exceller qu’elles inspirent leurs pairs et donnent envie de marcher dans leurs pas! À ce rythme, c’est certain, la parité est en vue!

