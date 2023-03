Salon de coiffure Orly : redonner confiance aux femmes

Spécialisé en extensions pour cheveux et perruques de haute qualité, le salon de coiffure Orly accueille en ses murs bien plus que des clientes en quête de nouveauté capillaire.

L’établissement montréalais s’est donné pour mission de redonner confiance à quiconque passe le pas de sa porte – et ce, peu importe sa réalité : femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, survivant.e.s du cancer, membres de la communauté LGBTQIA+, personnes souffrant de perte de cheveux, en manque de volume et/ou de longueur, de toutes les nationalités… bref, tout le monde y est bienvenu!

Une expertise inégalée

Depuis 1999, le salon Orly est une référence en matière d’extensions de cheveux de toutes sortes. Spécialisées, certifiées, dédiées et engagées, ses techniciennes et collaboratrices cumulent en moyenne vingt ans de métier chacune.

Cette expérience, en plus de leur sensibilité et écoute hors du commun, fait en sorte qu’elles agissent comme de véritables magiciennes; en effet, grâce à l’excellence de leur pose ainsi que la qualité des extensions et des perruques, il est presque impossible de détecter la présence de ces dernières!

Avant Après

Chaque personne est différente et a des besoins particuliers. Question de répondre le mieux possible à ceux-ci, on détermine avec soins la technique la plus adaptée aux cheveux, à la réalité et au budget de chacune, allant jusqu’à proposer une technique moins coûteuse que celle convoitée au départ si elle permet d’obtenir un meilleur résultat.

Des services spécialisés

Connu comme étant un des salons de coiffure professionnels de la métropole offrant la meilleure pose d’extensions de cheveux, on y propose tous les services offerts dans les grands établissements – postiches, volumateurs, rallonges, tresses avec rallonges et/ou africaines, etc. -, en plus d’une boutique d’extensions et de perruques faites à partir de cheveux 100 % humains de qualité Remy ou synthétiques de grande qualité.

On a aussi une bonne gamme de produits végans et écoresponsables qui peuvent être utilisés par des femmes atteintes de certaines maladies et qui respectent leurs valeurs en matière de respect de l’environnement Marie, fière propriétaire du salon Orly.

Une ambiance bienveillante

Orly se fait un devoir de traiter sa clientèle – et ses employé.e.s – avec bienveillance et de l’accueillir avec le sourire, comme si tous ne formaient qu’une seule et grande famille.

« Une bonne partie de notre clientèle consiste en des femmes atteintes de différentes maladies. Certaines d’entre elles perdent confiance en leurs moyens en même temps qu’elles perdent leurs cheveux… Chez Orly, on fait tout pour leur redonner confiance, les faire se sentir belles, leur donner une pause des plus méritées », indique Marie.

En optant pour ce salon et la panoplie de services qu’il propose, vous vous offrez confiance et assurance, le tout librement et sans jugement.

Le salon de coiffure et boutique Orly, c’est votre spécialiste en extension et perruques à Montréal! Peu importe votre situation, vous gagnerez en confiance en profitant de son expertise hors du commun, de sa gamme de services personnalisés ainsi que d’une expérience impeccable.

Rendez-vous sur le extensionsorly.com ou encore visitez leurs réseaux sociaux pour en apprendre plus quant aux produits et services offerts et tirer avantage de la consultation 100 % gratuite et sans rendez-vous!

