Cœur Bohème : le festival qui vous connecte aux artisans de votre mariage

Ça y est, iel vous a fait la grande demande… et vous avez dit oui! Vous prenez un instant, les yeux dans les yeux, à savourer ce moment insigne et puissant, mais bientôt, une tonne de questions surgira.

Où? Quand? Comment? On invite qui? On sert quoi? Qui fera les photos? Qu’à cela ne tienne! Le Festival Cœur Bohême, qui aura lieu le dimanche 2 avril, est l’endroit tout désigné pour vous inspirer tout doucement et aller à la rencontre des futurs artisans de votre mariage.

L’événement, qui se veut exclusif et divertissant, n’est pas votre salon de mariage typique. Ici, vous vous retrouverez parmi les meilleur(e)s professionnel(le)s de l’industrie, dans une ambiance conviviale et intime qui vous permettra de prendre tout le temps nécessaire pour « matcher » avec ceux et celles qui vous correspondent le mieux.

Vous serez accueilli dans le décor industriel et moderne de l’Entrepôt Dominion et de ses façades en briques, et c’est avec un café, un cocktail ou un mocktail en main que vous pourrez butiner d’un fournisseur à l’autre, à la recherche de l’inspiration divine. Cet entrepôt sert d’ailleurs de salle de réception pour plusieurs mariages, peut-être sera-t-il le bon endroit pour vous?

Durant l’événement, vous pourrez aussi déguster de petites bouchées, des sucreries, des échantillons de gâteau. Bref, un véritable prélude à votre union, sans le stress des grands salons. Et surtout, une belle expérience à vivre avec l’être cher, votre famille ou vos ami(e)s. Au programme : musique, tirage, échantillons, défilé de mode et bien plus encore!

Cassez le moule et organisez un mariage à votre image!

Parce qu’au Festival Cœur Bohème on met l’accent sur les mariages boho et modernes, les fournisseurs que l’on retrouve sur place proposent une expérience unique et personnalisée.

Nous sommes un festival de mariages axé sur les événements non traditionnels, pour les couples qui cherchent à se marier de manière différente. Nous proposons des événements uniques, hors des traditionnels hôtels, restaurants ou églises. Par exemple, ce pourrait être dans une cour extérieure, un vignoble, la forêt, un chalet; bref, des happenings originaux! Victoria Lafleur, présidente du Festival Coeur Bohème

C’est environ 35 fournisseurs que vous retrouverez sur place, soit environ trois par catégorie de service, parmi lesquels :

Fleuristes;

Artisans de desserts;

Robes de mariée;

Habits du marié;

Bijoux et accessoires;

Photographes, vidéastes et photobooth;

Salles de réception et autres lieux;

Musiciens;

Papeterie;

Célébrants;

Bar et traiteur;

Produits de beauté + santé;

Gardiennage;

Divertissement;

Et plus encore!

N’attendez pas pour réserver votre place en vous procurant rapidement votre billet! Les 100 premiers invités arrivés sur place recevront un sac à dos comme prix de présence. Vous ne pourrez être présent? Pas de problème, il vous est tout de même possible d’accéder au répertoire des fournisseurs pour vous inspirer.

C’est un rendez-vous le dimanche 2 avril de 11 h à 17 h. Pour en savoir plus, rendez-vous au festivalcoeurboheme.com!

