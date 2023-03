ELLE Fictions ajoute Les lettres orphelines à sa programmation!

Ce printemps, la comédie dramatique Les lettres orphelines débarque dès le 22 mars sur les ondes d’ELLE Fictions. Découvrez cette série canadienne où intrigues, romance, mystères, rires et plus encore sont à l’honneur, pour le plus grand bonheur des fans du genre!

Suspense à l’eau de rose

Tournée à Vancouver, cette série télévisée créée par Martha Williamson et diffusée initialement sur Hallmark Channel a vu le jour en 2013. D’une délicieuse légèreté, elle saura sans aucun doute vous apporter réconfort et divertissement dont vous ne saurez plus vous passer!

Retour vers le passé

Les lettres orphelines, de son titre original Signed, Sealed, Delivered, relate l’histoire d’employés postaux qui, menés par l’étrange et charismatique Oliver O’Toole, jouent les apprentis détectives. Les membres de leur équipe, nommée « Lettres perdues », se font un devoir de retrouver les destinataires de lettres et de paquets postaux qui n’ont malheureusement jamais été livrés. Leur mission est de tenter de percer le mystère caché derrière ces missives pour sauver des vies, résoudre des crimes, réunir d’anciens amours… ou parfois même modifier le destin!

Coup de foudre assuré

De par leur caractère plutôt intellectuel, vous trouverez les personnages de Les lettres orphelines si attachants que vous aurez immédiatement envie de faire partie de leur équipe!

Parmi les acteurs principaux, on retrouve Eric Mabius, dans le rôle d’Oliver O’Toole; Kristin Booth, dans le rôle de Shane McInerney; Crystal Lowe, dans le rôle de Rita Haywith; sans oublier Geoff Gustafson, dans le rôle de Norman Dorman.

Vous aurez aussi le plaisir d’apercevoir d’autres comédiens de talent de façon récurrente tels que Valerie Bertinelli (Rebecca Starkwell), Carol Burnett (Ardis Paine), Valerie Harper (Theresa Capodiamonte), Marilu Henner (Glynis Rucker), Della Reese (Cora Brandt), Zak Santiago (Ramon Rodriguez) ainsi que Gregory Harrison (Joe O’Toole).

Les lettres orphelines sur ELLE Fictions : un rendez-vous à ne pas manquer dès le 22 mars, 19 h!

Pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder au ellefictions.ca ou suivez leurs réseaux sociaux!

