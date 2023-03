L’occasion de s’offrir un nouvel élan professionnel!

Si le printemps est synonyme de renouveau et de renaissance, se pourrait-il qu’il soit également la première saison du restant de votre carrière? Les mercredi 19 et jeudi 20 avril prochain, retrouvez le Salon de l’emploi et de la formation continue au Palais des congrès de Montréal. Avec 300 exposants et plus de 10 000 offres d’emploi à combler, c’est l’occasion ou jamais de faire des rencontres prometteuses en personne!

Même si les sites d’emploi sont pratiques, car on peut faire dérouler chaque jour des centaines d’offres à la recherche du poste rêvé, rien ne vaut une rencontre avec les représentant(e)s des entreprises – celles qui vous intéressent tout particulièrement – pour s’en faire un vrai portrait!

Et puis, c’est aussi l’occasion de vous démarquer des autres candidat(e)s. À une époque où les employeurs priorisent bien souvent le savoir-être et l’attitude, avoir l’opportunité de serrer des mains et de lancer une conversation, tout en remettant son CV, vaut son pesant d’or.

Le plus gros salon de l’emploi

Afin de faciliter votre visite et de pouvoir mieux cibler vos intérêts et vos besoins, le salon est organisé en huit différents espaces.

Espace Emploi

Espace Régions

Espace TI et GÉNIE en partenariat avec Génium360

Espace Santé et services sociaux

Espace Formation aux adultes

Espace Immigration et aide à l’emploi

Espace Services

Espace Conférences

L’espace Emploi sera divisé en plusieurs pavillons : aérospatiale, agroalimentaire, banque-finance-assurances, carrières générales, commerce de détail, défense et sécurité, éducation, gouvernement, hôtellerie-restauration-tourisme, manufacturier, transports et logistiques.

Et comme tout le monde le sait, actuellement, avec le plein emploi et le taux de chômage très bas, tous les secteurs sont à la recherche de candidat(e)s de qualité, particulièrement le milieu de la santé et le secteur manufacturier.

La pénurie de main-d’œuvre est toujours importante et on ne voit aucun signe de ralentissement dans la course aux candidats. Il y a toujours près de 250 000 postes à pourvoir au Québec seulement, et pas loin d’un million au Canada, ce qui offre beaucoup d’opportunités pour les nouveaux venus sur le marché. Éric Boutié, directeur de l’Événement Carrière et organisateur du salon

Par ailleurs, cette année, l’Espace TI & GÉNIE sera plus gros qu’il ne l’a jamais été, avec plus d’une quarantaine d’entreprises présentes et la venue d’un nouveau partenaire, Genium360, un organisme qui connecte le monde du génie et offre des formations et différents services, tels que des enquêtes salariales.

Jeunesse et nouveaux arrivants

Le Salon de l’emploi et de la formation continue ne s’adresse pas qu’aux CV bien garnis, mais aussi aux jeunes et aux nouveaux arrivants. Grâce à l’Espace Service et à l’Espace Immigration et aide à l’emploi, une multitude d’organismes seront sur place pour vous accompagner.

Les personnes qui en ont besoin auront accès à des services gratuits comme des ateliers de création de CV, de préparation aux entrevues et portraits professionnels. Selon l’organisateur Éric Boutié, les nouveaux arrivants composent 50% des bénéficiaires de ces services.

Il y a des gens qui ont atterri il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et qui ont besoin de cet accompagnement. Le Salon est vraiment une porte d’entrée qui permet d’établir un premier contact avec le marché québécois et de trouver la bonne formation ou le bon emploi. Éric Boutié, directeur de l’Événement Carrière et organisateur du salon

Parce que oui, lorsqu’on est un nouvel arrivant, on peut avoir besoin de se requalifier, ou même de repasser des diplômes ou d’autres certifications, avec tout le volet formation du Salon, on peut s’orienter facilement vers ce qui est le mieux pour nous.

Ce salon de l’emploi est totalement gratuit et ouvert à tous ! Grâce au répertoire exposant, vous pouvez faire une première recherche pour connaître les entreprises présentes au salon, mais aussi les emplois, services et formations proposés. Des conférences seront proposées durant les deux journées, notamment sur la recherche d’emploi, mais aussi sur des sujets plus pointus et très variés.

C’est un rendez-vous! Mercredi 19 avril de midi à 19 h et jeudi 20 avril de 10 h à 18 h au Palais des congrès de Montréal.

Pour en savoir plus, rendez-vous au ecarrieres.com!

Partenaires de l’événement : La Citim, JobsNetwork, Journal de Montréal et PME MTL















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.