Le Complexe du Domaine St-Sulpice : bien se loger sans se ruiner pour les 50+

Trouver un logement calme, sécuritaire, à proximité de tous les services, et ce, à prix raisonnable vous semble être une mission impossible? Détrompez-vous, car tout ça est offert dès maintenant dans Ahuntsic pour les personnes autonomes de 50 ans et plus.

De nombreux studios (1 ½) sont disponibles à partir de 795$/mois, mais aussi des logements 3 ½ et 4 ½ . La location inclut l’électricité et l’eau chaude, la climatisation et le chauffage (contrôle individuel), un balcon privé, ainsi qu’un détecteur de chaleur et de fumée. De plus, un service de câblodistribution est inclus pour chaque locataire, ainsi qu’un espace de rangement de 3’ X 5’ au sous-sol de l’immeuble.

Des appartements lumineux offrant vue et quiétude

Les unités de logement offrent aussi une fenestration abondante, un salon avec verrière et un service de buanderie sur chaque étage, une salle communautaire, un salon de billard, deux ascenseurs et une entrée reliée à un intercom. Sur le terrain du Complexe, des balançoires, des bancs et un jeu de pétanque sont mis à la disposition des résidents.

Dans un contexte de rareté des logements disponibles, les nôtres se démarquent. Ils sont abordables, de qualité et dans un bel environnement. Frédéric Allard, Directeur Général du Complexe du Domaine St-Sulpice

De plus, l’espace de vie des locataires bénéficie des meilleures mesures de sécurité : éclairage et génératrice d’urgence, système d’alarme d’incendie, surveillance par caméra des espaces communs et une infirmière auxiliaire sur place 17 heures par semaine pour offrir des conseils de santé et un service de prélèvements sanguins.

Une vaste gamme de services à proximité

Bien desservi par les transports en commun, l’immeuble sis au 1777, avenue Émile-Journault voisine un supermarché et est situé à proximité de cliniques médicales, d’une Caisse Populaire Desjardins, de pharmacies et d’une foule de services. Un espace de stationnement intérieur ou extérieur est aussi offert sous mensualités selon les disponibilités.

Le Complexe du Domaine St-Sulpice est un organisme indépendant et sans but lucratif ayant pour mission principale d’offrir des logements à prix abordables pour les personnes autonomes de 50 ans et plus.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite dès maintenant en appelant au 514-388-0902 ou en écrivant au complexe@domainestsulpice.com

