Tous ensemble contre le VIH : appel de recherche de pairs aidants

Vous êtes une personne atteinte du VIH et vous avez appris à vivre avec cette maladie dans la sérénité? Vous aimeriez offrir votre soutien à d’autres personnes vivant avec le VIH? Dans le cadre de son tout nouveau programme d’aide Résilience Positive, la Maison Plein Cœur est à la recherche de pairs aidants.

La Maison Plein Cœur est un organisme qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal. Elle a pour mission d’accompagner les personnes séropositives dans leur cheminement personnel pour les mener vers une vie sociale plus active et de leur permettre d’atteindre une plus grande autonomie.

Le programme Résilience Positive recherche des personnes vivant avec le VIH d’une manière positive afin d’offrir un soutien à d’autres personnes séropositives. Toute personne souhaitant s’impliquer est la bienvenue, peu importe le genre, l’orientation sexuelle, l’âge ou la communauté culturelle à laquelle elle appartient.

Avec ce programme, nous souhaitons élargir notre offre de service à toutes les clientèles. Nous sommes là, pas seulement pour les hommes de la communauté LGBTQIA2S+ porteurs du VIH, mais pour toutes personnes séropositives. Alain Tremblay, directeur général de la Maison Plein Cœur.

Pour une meilleure qualité de vie

Les pairs aidants seront appelés à donner une aide consistant à partager leur expérience de vie, à faire de l’écoute attentive et active, à participer à des activités sociales, bref, à accompagner les participants dans leur cheminement personnel dans la résilience et l’accomplissement.

Les qualités des pairs aidants recherchés sont l’esprit de partage, le leadership, un grand sens de l’écoute, une ouverture sur l’autre sans jugement et sans discrimination, et la capacité de garder la confidentialité. Le service est offert autant en français qu’en anglais.

Les personnes intéressées seront formées et suivies par des professionnels qualifiés qui aideront à promouvoir l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et la santé globale de la communauté.

Vous avez à cœur la mission de la Maison Plein Cœur? Vous souhaitez vous impliquer dans ce programme ou vous renseigner sur les services offerts par cet organisme? N’hésitez pas à contacter la Maison Plein Cœur par courriel à info@maisonpleincoeur.org ou par téléphone au 514-597-0554.

Rendez-vous au maisonpleincoeur.org pour en connaître davantage ou abonnez-vous à leurs réseaux sociaux!

