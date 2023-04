Des ressources bancaires adaptées aux besoins des nouveaux arrivants

Qu’il s’agisse de pallier le vieillissement de la population ou de répondre aux besoins grandissants du marché du travail – deux conditions inhérentes à une économie vigoureuse – l’arrivée de nouveaux résidents est sans conteste une panacée dont le Canada, comme le Québec, ne saurait se passer. Et c’est sans compter le formidable apport culturel et social des néo-Québécois, qui contribuent à enrichir toutes les facettes de notre société.

Aussi, l’immigration au pays est appelée à atteindre de nouveaux sommets, alors que le gouvernement du Canada annonçait l’arrivée de 1,45 million de nouveaux résidents permanents d’ici 2025, auxquels viendra également s’additionner un très grand nombre d’étudiants étrangers et de travailleurs temporaires.

Un afflux aussi important de nouveaux arrivants soulève toutefois de nombreux enjeux d’adaptation, dont celui de la littératie financière. C’est pourquoi la TD s’allie avec Canada Visa afin de rendre disponibles de l’information et des services sur mesure.

Permettre une transition harmonieuse

S’installer dans un nouveau pays est certes une expérience formidable, mais une expérience qui peut aussi s’avérer éprouvante pour ceux et celles qui doivent apprendre à naviguer dans un nouvel environnement doté de structures sociales complexes. Et parmi celles-ci, les institutions financières peuvent représenter une étape intimidante.

La construction d’une identité financière – avec tout ce que cela comporte de règles, de jargons, d’options et de détails à prévoir – est néanmoins une étape charnière dans la mise en place de fondations solides en terre d’accueil.

À la TD, notre principal objectif pour nos précieux clients nouvellement arrivés au Canada, ainsi que pour tous les Néo-Canadiens, est de nous assurer qu’ils disposent des ressources et du soutien nécessaires à toutes les étapes de leur parcours afin de rendre la transition aussi fluide que possible. Sylvie Demers, Présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD.

Il faut aussi savoir qu’il n’existe pas vraiment d’approche unique, alors que les besoins des nouveaux arrivants évoluent en fonction de différents facteurs, tels que l’étape de vie de la personne, ses expériences préalables, le type de permis ou de statut d’immigrant.

C’est pourquoi il convient d’offrir des conseils exhaustifs et des produits sur mesure qui répondront aux besoins spécifiques et évolutifs de cette clientèle, peu importe l’endroit où elle se trouve dans son parcours.

La relation stratégique entre la TD et CanadaVisa lui permettra donc d’avoir en permanence accès à des informations fiables qui l’aideront à se familiariser avec des sujets financiers importants, tels que la compréhension des différents types de comptes bancaires, l’épargne pour l’avenir, l’établissement d’une bonne cote de crédit, l’achat d’une maison et bien plus encore.

L’immigration est un moteur économique essentiel pour le Canada et représente près de 80 % de la croissance démographique du pays et près de 100 % de la croissance de la population active. Aussi, l’expérience financière fait partie du parcours, et la TD souhaite mettre en lumière les ressources permettant une transition aussi harmonieuse que possible.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au td.com!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.