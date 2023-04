35e Gala ESTim : pleins feux sur les entrepreneurs de l’est de Montréal!

Si l’on parle beaucoup des défis de revitalisation et des grands projets structurants qui marqueront l’est de Montréal dans les prochaines années, la vérité, c’est que des actions innovantes et concrètes sont d’ores et déjà réalisées sur le terrain. C’est ce qu’entend mettre en lumière le 35e Gala ESTim, le 11 mai prochain à la TOHU, en célébrant non seulement les lauréats et lauréates de son concours entrepreneurial, mais également tous ses participant.e.s.

Car au-delà des grands leviers économiques et des projets sur lesquels on s’affaire à tous les niveaux, il existe des commerces, des entreprises, des OBNL, bref une grande communauté de personnes talentueuses qui accomplissent aujourd’hui des choses extraordinaires, dans une panoplie de domaines et d’industries, et contribuent à faire rayonner le territoire.

Près d’une centaine de candidatures dans douze catégories

Organisé par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM), le concours rassemble cette année près d’une centaine de candidat.e.s répartis dans douze catégories, un record de participation selon les organisateurs, signe qu’il se passe bel et bien quelque chose de galvanisant à l’est du boulevard Saint-Laurent jusqu’à la Pointe-de-l’Île.

Et cette année, c’est sous la thématique Au goût du futur – fortement inspirée par la présidence d’honneur de Keurig-Dr Pepper – que seront dévoilés les douze lauréat.e.s de cette 35e édition du concours entrepreneurial.

Pour M. Jean-Denis Charest, PDG de la CCEM, ce thème est porteur de sens. « Ce sont les gestes que l’on pose aujourd’hui qui façonnent le futur de nos entreprises, de nos organisations et, finalement, de notre territoire », indique-t-il avec fierté. Aussi, au dire de M. Charest, le jury en a eu plein les bras, tant les candidatures étaient solides et inspirantes.

Ce ne sont pas seulement les gagnant.e.s, mais bien l’ensemble des candidat.e.s qui ont impressionné le jury. Des personnes qui sont actives maintenant, sur le terrain, et qui ont eu le courage de présenter leur candidature. S’il y a seulement 12 gagnants et 36 finalistes sur 100 candidatures, c’est cependant 100 belles histoires qui seront célébrées en ce 35e Gala ESTim. Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM

Les douze catégories

Vous pouvez dès maintenant découvrir les finalistes en lice dans chacune des douze catégories!

Arts, culture et loisirs;

Commerce de détail;

Démarrage d’entreprise;

Entreprise de services et/ou distribution;

Entreprise exportatrice;

Entreprise manufacturière;

Immobilier et construction;

Jeune leader;

Leadership au féminin;

Organisme à vocation sociale;

Projet du secteur public/parapublic;

Projet en développement durable.

Le principal objectif du Gala ESTim est « de mettre de l’avant des histoires à succès et des réussites qui seront à même d’en inspirer d’autres, des histoires dont on parle trop peu, mais qui méritent vraiment d’être racontées », explique M. Charest, avant de renchérir : « Ce que va être l’est de Montréal dans 10, 15 ou 20 ans, c’est aujourd’hui que ça se passe. »

La soirée présentera la remise des prix et sera suivie d’un cocktail dinatoire format géant auquel participeront les forces vives de l’est de la ville. Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir découvrir et rencontrer des organisations, des entreprises et des personnes audacieuses qui font la fierté de l’est de Montréal.

QUAND? Le jeudi 11 mai, de 16 h 30 à 22 h.

OÙ? La TOHU, 2345, rue Jarry Est.

La CCEM en bref

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal s’engage tous azimuts au développement économique de son territoire, notamment en s’impliquant auprès de ses membres afin de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs.

Pour en savoir plus, visitez le ccemontreal.ca!

