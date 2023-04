Saison estivale : un tout nouveau camp de jour au Collège Notre-Dame!

L’été s’en vient à grands pas, et pour les jeunes, c’est aussi l’arrivée très attendue des vacances scolaires! Cette année, ils auront encore plus de raisons de se réjouir – et les parents aussi! – avec l’ouverture du camp de jour du Collège Notre-Dame. Au programme : un large éventail d’activités enrichissantes, stimulantes et sécuritaires offertes aux 7 à 15 ans.

Pour cette première année, les jeunes seront accueillis dans un tout nouveau complexe sportif multifonctionnel doté d’installations de premier plan. Des séjours récréatifs touche-à-tout (sports, arts et sciences), ainsi que des séjours spécialisés offrant deux heures de pratique quotidienne d’une discipline spécifique.

Entre autres : basketball, création cinématographique, skateboard et trottinettes, robotique, athlétisme, hockey, musique, cirque, cuisine et de nombreuses autres activités récréatives. De tout pour tous les goûts! De plus, les campeurs auront la chance de pouvoir se rafraîchir lors des périodes de jeux d’eau ou de baignade à la piscine du collège.

Des moniteurs enjoués, motivants et débordants d’imagination sauront stimuler la découverte et le développement des enfants, mission première du camp de jour. Tous les membres de l’équipe du camp de jour détiennent une formation de plus de 50 heures donnée par des professionnels du loisir.

Les jeunes s’amusent au max, les parents relaxent!

Pour les parents, une pause estivale de préparation de lunchs est une option des plus alléchantes. Le camp de jour offrira un service de délicieux repas nutritifs (option végétarienne également au menu). De plus, un service de garde est offert pour une prise en charge des enfants entre 7 h et 18 h.

Notez que le camp de jour du Collège Notre-Dame est en voie d’obtenir la certification de l’Association des camps du Québec, qui garantit aux parents un service répondant aux plus hautes normes de qualité et de sécurité. Faites-vite! Réservez votre place!

Pour les inscriptions et pour connaître toutes les activités offertes, visitez dès maintenant le campdejour.collegenotredame.com

