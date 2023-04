Saveurs MTL Spécial Tapas

Qui dit festif dit tapas! Ça tombe bien : Saveurs MTL vous propose des établissements spécialistes en la matière, question de vous faire découvrir les meilleurs tapas de la métropole.

Quoi de plus convivial et agréable que de partager de délicieux amuse-gueules en bonne compagnie? Aussi diversifiés qu’attrayants, les tapas sont parfaites pour dîner sur le pouce, décompresser après une longue journée au boulot ou encore prolonger les soirées entre amis.

Lisez vite ce qui suit, gageons que ça vous ouvrira l’appétit!

IRU Izakaya

Brasserie japonaise

Située à Solar Uniquartier, à Brossard, la brasserie d’inspiration japonaise vous propose un menu des plus complets. Offrez-vous un de ses plats à partager : du cru, du frit, des nouilles, du saké d’importation privée…

Vous vous sentez incapable de patienter jusqu’au souper? Des boîtes bento au choix du chef vous sont offertes tous les midis en semaine!

Ouvert tous les soirs jusqu’à 23 h, IRU Izakaya vous offre aussi une option take-out.

Découvrez-en plus au iruizakaya.ca!

Madame Bovary

Un concept unique

Madame Bovary est un restaurant festif localisé à Boucherville. L’espace de 11 000 pieds carré accueille un restaurant de 175 places, deux espaces-bar, un salon de billard et un de karaoké ainsi que des salons et une salle de réception et un nightlife avec dj les vendredis et samedis.

Le restaurant offre plusieurs ambiances du mercredi au samedi et s’adresse aux particuliers ainsi qu’aux entreprises pour leurs besoins de rassemblements. Pierre-André Bédard et Donavan Richard, concepteurs du projet, se sont joints à A5 hospitality (Cathcart, Flyjin, Jatoba, etc.) et au chef Julien Messier pour offrir une expérience de petits plats gastronomiques aux inspirations françaises.

L’établissement, également spécialisé en mixologie et en vin d’importation privée, vous offre une carte pour tous les goûts. L’époustouflant décor signé Amlyne Phillips nous amène dans un univers comme on en voit rarement.

Découvrez-en plus au madamebovary.ca!

Tara Flores

Ça vaut le détour!

Le Taza Flores est une institution dans le Mile-End depuis 2004. Un bar à vin nature et tapas méditerranéens dans un décor des plus chic et chaleureux.

Une belle terrasse s’offre en période estivale. Le Taza Flores est vraiment un endroit magnifique où saveurs, ambiance festive et bonnes quilles nature soigneusement sélectionnées sont au rendez-vous!

Que ce soit pour prendre un verre avec quelques bouchées entre amis ou partager des petits plats en groupe, le Taza Flores saura plaire à tous. Le service est très attentionné et compétent et le décor, époustouflant et inspirant; un endroit où il fait bon sortir!

Découvrez-en plus au tazaflores.com!

Buvette Pompette

Chaleur espagnole

Située dans Rosemont-La Petite-Patrie, la Buvette Pompette est un lieu où vins natures et plats d’inspiration ibérique se côtoient.

Au départ, le désir était d’amener la chaleur de l’Espagne à même Montréal, de recréer cette ambiance sans prétention, ce désir de savourer et de s’évader à même votre quotidien qu’on retrouve à travers la péninsule ibérique.

La carte des vins est en constante évolution. Elle est bâtie pour bien boire, découvrir et se laisser surprendre, sans toutefois vider son portefeuille. C’est une buvette de quartier où vous souhaitez faire vos 5@7 autant que terminer la soirée avec un late snack! Et il ne faut surtout pas manquer les brunchs festifs offerts tous les dimanches de 10 h à 15 h avec un menu qui vous fera voyager!

Crédit photo Audrey-Ève Beauchamp

Découvrez-en plus au buvettepompette.com!

Le Psy Bar

Premier concept à Montréal

Ce bar à vins et fromages québécois ouvert dès 16 h 30 a la particularité de ne cuisiner que des grilled-cheese, avec plus d’une vingtaine de fromages québécois, qui peuvent être accompagnés de sa fabuleuse soupe à l’oignon, en plus de proposer un bar spécialisé en 5@7 qui saura attirer l’amateur de fromage et de bonne charcuterie (produits québécois uniquement)!

Des plateaux de dégustation de fromages, de charcuteries et d’amuse-gueules maison feront l’envie des clients pour accompagner leurs boissons. Le cœur du Psy est le bar : place de réunion, d’échange, de discussion et de confidence dans une ambiance musicale appropriée.

Le Psy est en premier lieu un bar à vin avec une belle carte interactive d’importations privées pour le plaisir des fins palais. Un lieu unique où l’on se sent chez soi!

Découvrez-en plus au lepsybar.com!

Ibéricos

Rendez-vous en Espagne!

Ibéricos vous offre la meilleure charcuterie de porc ibérique produit en Espagne, dont le fameux jambon de Bellota (Pata Negra), célèbre pour sa qualité incomparable. Laissez-nous vous transporter en Espagne, où vous découvrirez d’authentiques tostadas au jambon ibérique, sangria et, bien sûr, les célèbres patatas bravas!

De la cuisine traditionnelle à la cuisine moderne, Ibéricos vous propose un menu exclusif de vins et de boissons espagnols, de cava et de cocktails. Laissez-vous emporter par les rythmes enlevants de la musique espagnole avec parents et amis et profitez de la même ambiance que vous pouvez retrouver dans vos tavernes préférées à Barcelone.

L’établissement est fier d’utiliser une combinaison d’ingrédients espagnols de qualité et de produits saisonniers du Québec, ce qui lui permet notamment de vous offrir la meilleure sélection de la ville. Offrez-vous une expérience inoubliable à Ibéricos, où l’Espagne se déguste, s’entend et se ressent, ici même à Montréal.

Découvrez-en plus au ibericos.ca!

