Combat d’archers : LA place pour lâcher son fou à Montréal!

Émotions, adrénaline, vitesse, compétitivité; si les jeux vidéo tendent à émuler des situations électrisantes de la vie réelle, on s’y adonne bien souvent dans l’immobilité et le confort de son divan. Vous auriez envie de vous activer pour vrai, avec votre gang? Qu’à cela ne tienne. Le complexe Combat d’archers propose des activités captivantes, ludiques et stimulantes qui vous permettront de vous éclater, des activités que vous ne retrouverez nulle part ailleurs!

Un avertissement toutefois : avant de vous présenter dans l’établissement du 3955, rue De Rouen à Montréal, pour l’une ou plusieurs des activités que vous aurez préalablement réservées, on vous conseille de faire quelques étirements, car ici, votre corps et vos muscles seront sollicités.

Un workout des plus divertissants, promis!

Imaginez. Vous vous apprêtez – avec vos amis, vos collègues, et pourquoi pas, votre famille! – à recréer une bataille médiévale épique dans l’arène des combats d’archers, un joyeux mélange de tir à l’arc, de paintball et de ballon chasseur. Deux équipes s’affrontent en face à face, jusqu’à 50 joueurs simultanément, dans une guerre d’arcs et de flèches en mousse tout à fait sécuritaire.

Libre à vous de vous prendre pour Légolas, Green Arrow ou Katnis Everdeen.

Ensuite, on se dirige vers la piste de Karting MTL pour une course des plus relevées. Oh, mais pas votre expérience de « go-kart » habituelle, tenez-le-vous pour dit. Ici, vous aurez le grand bonheur de pouvoir vous plonger au cœur d’une authentique course de Mario Kart®, avec tout ce que ça comprend de carapaces, de bananes et d’étoiles.

La rapidité de cette expérience karting vous surprendra, de même que la possibilité d’effectuer des dérapages contrôlés et des tournoiements à 360 degrés.

Vous avez besoin de vous défouler un maximum et de littéralement TOUT casser? Rendez-vous dans la Salle de démolition, où seront mis à votre disposition une foule d’objets (verre, électronique, vaisselle et tutti quanti) que vous pourrez allégrement détruire à l’aide de l’arme de votre choix. Combinaison de protection fournie!

Et ce n’est là que quelques-unes des activités proposées chez Combat d’archers, auxquelles s’ajoutent le Bazooka Ball, l’Aréna VR (réalité virtuelle), le lancer de hache et le tir à l’arc. Du grand fun pour tous les goûts et tous les âges!

Pour des événements de groupe hors de l’ordinaire

Combat d’archers, c’est le lieu par excellence à Montréal pour organiser un événement de groupe, qu’il s’agisse d’une fête d’anniversaire, d’un enterrement de vie de célibataire ou d’une activité de renforcement/consolidation d’équipe. Pour les plus gros événements, vous retrouverez d’ailleurs sur les lieux deux grosses salles de pouvant accueillir vos invités.

À votre arrivée, vous serez pris en charge par un animateur, qui vous délivrera une petite séance d’entrainement. Pour certains jeux, comme le karting, les combats d’archers et le Bazooka ball, un animateur hautement dégourdi sera sur place durant toute la durée de l’activité, faisant office d’entraineur, d’arbitre, mais aussi de photographe, question de ramener des souvenirs! Alors que pour le lancer de hache et le tir à l’arc, il vous accompagnera durant une quinzaine de minutes, le temps que vous maîtrisiez la discipline. Et, finalement, pour ce qui est de la démolition et de l’aréna VR, quelques explications suffiront avant de vous lâcher lousses.

Psst. Pour ceux et celles qui y prendraient goût, notez qu’une ligue de combat d’archers est également en activités toutes les semaines.

Sur réservation seulement! Pour en savoir plus, visitez combatdarchers.ca.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.