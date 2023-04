Agrandissement de maison : Quel est le prix pour agrandir sa maison au Québec en 2023?

Cet article a été réalisé pour le compte de soumissionsmaison.com

Dans le domaine de la rénovation résidentielle, difficile de trouver un projet plus colossal que celui de l’agrandissement d’une maison.

En effet, ce chantier requiert une planification minutieuse, des modifications à la structure et une intégration sans failles à la section existante. Ce n’est pas un projet à prendre à la légère, surtout en termes de coût de construction.

Un tel projet vient avec sa propre étiquette de prix, et c’est pourquoi certains se demandent s’ils ne seraient pas mieux de vendre, plutôt que d’agrandir. Consultez les prix reliés à un agrandissement de maison au Québec en 2023 pour comparer les avantages de vendre ou d’agrandir!

Coûts d’un agrandissement de maison au Québec

Le plus gros facteur à prendre en considération au moment de décider entre vendre et agrandir, c’est le prix relié à l’agrandissement. Rien ne sert de le cacher, les coûts d’un tel projet sont élevés, et il faut de bonnes raisons pour passer de la planche à dessin au chantier.



Voici donc un aperçu des coûts pour agrandir sa maison au Québec en 2023 :

Agrandissement de maison sur fondation 315$ à 400$ Agrandissement de maison sur pieux 260$ à 330$ / pi2 Agrandissement de maison – Ajout d’étage 260$ à 360$ / pi2

Quels facteurs font varier les coûts d’un agrandissement de maison?

Le coût d’un agrandissement de maison au Québec sera influencé par :

Le type d’agrandissement (Pieux, fondation, dalle, etc.).

La superficie d’agrandissement (Nombre de pieds carré).

L’ampleur des modifications à la structure existante (Ex : Renforcements de structure)

La qualité des matériaux utilisés.

La région et l’entrepreneur engagé

Attention! Le prix risque de varier d’une soumission d’entrepreneur à l’autre. En prenant la peine de comparer plusieurs devis, vous réaliserez que les soumissions peuvent varier de quelques milliers de dollars. Ce sont des montants significatifs, et c’est pourquoi la comparaison de soumissions fait partie intégrante d’un projet d’agrandissement.

Comparaison des types d’agrandissement de maison au Québec

Au Québec, il existe plusieurs façons d’agrandir sa maison pour maximiser l’espace habitable. On peut notamment penser à l’agrandissement sur fondations, sur pieux, sur dalle de béton et par ajout d’étage.

Agrandissement sur fondations Un tel agrandissement consiste à couler une nouvelle section de fondation sur le côté ou à l’arrière de la maison afin de profiter d’une extension latérale. cet agrandissement est extrêmement stable, bien isolé, et permet de profiter d’un sous-sol habitable. C’est toutefois une option très couteuse, et qui vient avec son lot de complexité.

Agrandissement sur pieux vissés L’agrandissement sur pieux vissés est la solution d’agrandissement la plus abordable, et la moins complexe. Bien que les pieux vissés soient de plus en plus stables et solides, un tel agrandissement est tout de même plus complexe à isoler.

Agrandissement sur dalle de béton L’agrandissement sur dalle vient avec l’avantage de la stabilité qu’offre une fondation, tout en économisant sur l’excavation et le béton. Comme il n’y a pas de sous-sol, il s’agit d’un projet d’agrandissement moins onéreux que celui de couler une nouvelle section de fondation. Et côté isolation, une dalle sera plus performante que des pieux vissés (et plus stable).

Ajout d’étage L’ajout d’étage sur une maison est la solution de choix pour les propriétaires de maison qui manquent d’espace sur leur terrain. C’est notamment le cas des maison situées en ville ou en banlieue, et c’est pourquoi l’ajout d’un étage est intéressante dans de telles situations.



Vendre ou agrandir – Les aspects à considérer!

Vous manquez d’espace dans votre maison et vous hésitez entre vendre et agrandir? C’est une question que beaucoup de familles et propriétaires de maison se posent. Mais avant de prendre la décision de vendre ou d’agrandir, certains éléments sont à prendre en compte. Voici les plus importants :



Les règlements de la ville Êtes-vous en droit d’agrandir votre maison selon les règlements municipaux? Pouvez-vous réaliser le projet que vous envisagez sans contraintes majeures, et sans enfreindre les règlements? C’est une vérification à faire avant de s’embarquer dans un projet d’agrandissement. Si la ville vous empêche de réaliser le projet que vous avez en tête, il faudra peut-être reconsidérer votre désir d’agrandir.

Le quartier où vous habitez Vous aimez votre quartier et le secteur où vous habitez? Il est peu probable que vous trouviez une maison mieux adaptée que votre futur agrandissement dans ce même quartier, surtout dans les limites de votre budget. Les propriétaires qui ne souhaitent absolument pas déménager penchent généralement vers l’agrandissement, puisqu’ils optimisent leur propriété actuelle sans compromettre leur emplacement.

Le coût des travaux vs. Le prix d’achat Ce calcul devrait être au cœur de votre réflexion! Sera-t-il plus dispendieux d’agrandir votre maison actuelle ou d’acheter une maison plus grande qui répond à tous vos critères? Pour faire ce calcul, vous devrez comparer les soumissions d’entrepreneurs en agrandissement, et magasiner les propriétés qui correspondent à votre profil. Seule cette démarche pourra vous donner une réponse claire.



L’ampleur de l’agrandissement Un agrandissement peut s’avérer extrêmement complexe et peut nécessiter l’intervention d’ingénieurs en bâtiment, surtout s’il s’agit d’un ajout d’étage. Au-delà de la question du prix, les enjeux de structure, d’analyse de sol, et de modification à la section existante peuvent grandement complexifier un agrandissement de maison. Assurez-vous que le jeu en vaut la chandelle.



Par où commencer pour agrandir sa maison?

Avec un projet d’agrandissement de maison, ça commence avec le choix du bon entrepreneur en construction. Ce ne sont pas tous les professionnels du domaine de la rénovation qui savent mener un tel projet à terme.



Assurez-vous de comparer plusieurs soumissions détaillées, et d’engager un entrepreneur d’expérience en matière d’agrandissement de maison. Et surtout, faites la comparaison des avantages entre vendre et agrandir avant de vous embarquer dans un tel projet!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.