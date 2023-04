KOHO, un service financier qui vous aide à créer de la richesse

Cet article a été réalisé pour le compte de KOHO

L’inflation, vous connaissez? Depuis deux ans, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler! Pendant que vous travaillez fort pour arriver à boucler votre budget, les grandes banques se servent dans votre argent durement gagné en vous chargeant de nombreux frais. Comment changer la donne? En passant à KOHO, l’entreprise de technologie financière torontoise qui vous permet d’économiser.

KOHO offre des services financiers exclusivement numériques avec les mêmes avantages et fonctionnalités qu’un compte bancaire traditionnel, sans les frais. Lorsque vous vous inscrivez à KOHO, vous obtenez une carte Mastercard prépayée rechargeable que vous pouvez utiliser pour tout. À ce jour, KOHO aide 900 000 Canadiens à améliorer leurs finances!

Épargnez sur chaque dollar et passez le mot!

Tous vos avoirs rapportent de l’argent pendant qu’ils sont dans votre compte, jusqu’à votre dernier dollar. En fonction de votre forfait, vous pouvez faire 0,5%, 1,5% et 2% d’intérêts sur le solde de votre compte jusqu’à ce que vous dépensiez les fonds, protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) à hauteur de 100 000$. Il n’est pas nécessaire de maintenir un solde minimum ou de séparer vos comptes de dépenses et d’épargne. Au lieu de dépenser vos remises en argent, vous pouvez les mettre dans ce que KOHO appelle le coffre-fort pour éviter de faire des achats impulsifs.

Si vous aimez KOHO, ne soyez pas gêné de le dire! Vous pouvez gagner jusqu’à 1 000$ en invitant vos amis et votre famille à s’inscrire. Lorsque quelqu’un utilise votre code de recommandation unique pour ouvrir un compte, vous recevez chacun 20$. Vous pouvez recommander jusqu’à 50 personnes, ce qui vous donnera 1 000$ d’argent facile.

Faites de l’argent en dépensant

Vous avez bien lu. La carte Mastercard prépayée KOHO peut transformer chaque achat en un revenu d’appoint, sans que vous ayez besoin de réellement travailler. Comment? La Mastercard prépayée KOHO, c’est comme une carte de débit, mais avec l’avantage des remises d’une carte de crédit. Sur un total de 10 millions de dollars remis à ses clients en 2022, on comptait 1,2 millions de dollars versés grâce aux achats en épicerie.

KOHO propose trois forfaits différents afin que vous puissiez décider de la meilleure manière d’utiliser vos remises. Le forfait Pratique est gratuit. Il offre une remise en argent de 1% sur les achats en épicerie, les factures récurrentes et les services comme les abonnements à Netflix et Spotify.

Avec l’Essentiel, qui coûte 4$ par mois, vous gagnez 1% de remise en argent sur les courses, les factures récurrentes, les services et les restaurants. De plus, vous obtenez désormais 0,25% sur tous les autres achats. Quant au forfait Extra à 9$ par mois, il vous permet de déverrouiller un taux de remise en argent à faire saliver! Il est de 2% sur l’épicerie, les factures récurrentes, les services, les restaurants et les débits de boisson, ainsi que de 0,5% sur tout le reste. Les abonnés à l’Extra économisent en moyenne 18$ de plus par mois que ceux du forfait Pratique en raison des remises en argent et des intérêts sur l’épargne. C’est donc un 9$ bien investi.

Vous en voulez plus? Vous pouvez augmenter vos remises en argent en faisant vos achats dans les magasins partenaires de KOHO. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu’à 5% de remise en argent supplémentaire. Des exemples de magasins partenaires? Il y a Altitude Sports et Frank & Oak, rien de moins!

Les banques traditionnelles sont comparables à des dinosaures! Leur fonctionnement est désuet. Les entreprises comme KOHO apportent un vent de fraîcheur avec des services diversifiés qui vous en donnent plus pour votre argent.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.