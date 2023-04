En route vers l’Outaouais!

La région de l’Outaouais offre un cadre naturel enchanteur, où les forêts verdoyantes et les lacs limpides côtoient des villes animées comme Gatineau et Ottawa. Les passionnés de plein air pourront parcourir les parcs nationaux, pistes cyclables et sentiers de randonnée, tandis que les amateurs de culture pourront visiter musées, galeries d’art et festivals.

Vous prendrez la route de l’Outaouais durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Olivia

Votre destination fast-food santé

Les salades gourmandes, les tacos souples, les goûteux smoothies, les avocats farcis ainsi que les produits maison sont à l’honneur chez Olivia. Le tout est cuisiné et servi dans un espace original et vibrant.

Nous avons créé une formule qui vous permet de manger des repas santé et gourmands, même lors de vos journées occupées sur la route! En quelques clics, commandez votre repas en ligne et passez le récupérer; fini les files d’attente!

Que vous soyez végétarien, végétalien ou encore intolérant au gluten, vous serez satisfait par les différentes alternatives. Ici, c’est FUN – FRAIS – FACILE!

Pour en savoir plus, visitez oliviabistro.com!

Festival de montgolfières de Gatineau

Que du plaisir!

Du 31 août au 4 septembre 2023, vous brûlerez d’envie de revenir au FMG, jour après jour. Roxane Bruneau, Matt Lang, Clay and Friends, Claude Dubois, Arnaud Soly, François Bellefeuille, Rosalie Vaillancourt, Richard Séguin, Ludovick Bourgeois, Patrice Bélanger, Matthieu Pepper, Luce Dufault, Jeanick Fournier et plusieurs autres fouleront les scènes du parc de la Baie. En nouveauté, les Fins de soirée FMG vous feront danser avec des artistes hip-hop, dance et électro!

Les familles découvriront une multitude de spectacles et d’activités, sans oublier l’incontournable Parc de manèges Beauce Carnaval. Des envolées de montgolfières et des illuminations nocturnes, si les conditions météorologiques le permettent, ainsi que des feux d’artifice agrémenteront l’expérience.

Le Domaine des caravaniers, en partenariat avec Thibault Démolition, vous permettra de séjourner au cœur du Festival! La 36e édition du Festival de montgolfières de Gatineau est présentée par Loto-Québec, en collaboration avec Desjardins.

Pour en savoir plus, visitez fmg2023.ca!

Maison ODDO

Savourer l’instant présent

Maison ODDO est une chaleureuse boulangerie où la qualité et l’authenticité sont de mise. Chaque création est confectionnée avec soin grâce à une équipe de professionnels passionnés afin de mettre de l’avant les produits locaux ainsi que le talent des artisans.

Cette pâtisserie boulangerie est un incontournable arrêt gourmand en Outaouais. Il est toujours difficile de faire un choix devant toutes les options offertes, que ce soit parmi leur vaste sélection de pains, viennoiseries et sandwiches, ou encore parmi leurs magnifiques choix de pâtisseries. C’est tout simplement impossible d’en repartir les mains vides!

Maison ODDO, c’est savourer l’instant présent, du premier « bon matin » lorsqu’on passe la porte de la boutique jusqu’à la dernière bouchée de croissant partagé en famille ou entre amis.

Pour en savoir plus, visitez maisonoddo.com!

Square Old Chelsea

La destination gourmande, sportive et détente

Juste pour être bien, c’est la formule du Square Old Chelsea. Situé à l’entrée du parc de la Gatineau, le Square Old Chelsea est entouré par la nature.

C’est la destination idéale pour déguster un repas gourmand au Pub Chelsea ou chez Biscotti & cie et pour se détendre aux Lofts du Village. La Petite Grocerie propose une variété de produits locaux qui vous feront plaisir. Enfin, la Distillerie du Square ouvrira ses portes dès l’automne 2023. Elle proposera un écomusée et un salon de dégustation pour faire découvrir ses spiritueux.

Le village de Chelsea est tout simplement magique. Il y a tant à faire : une journée au Nordik Spa-Nature, une randonnée pédestre, une balade à vélo dans le parc de la Gatineau ou même une sortie de planche à pagaie sur le lac Meech.

Pour en savoir plus, visitez loftsduvillage.ca!

Pärlē Bistro ludique

En avez-vous entendu… Pärlē?

Le Pärlē Bistro ludique vous accueille dans un décor chaleureux et décontracté où vous serez plongé dans un monde de jeux et de plaisir!

Une sélection de cocktails uniques, de mocktails et de bières de microbrasseries locales ainsi qu’un menu bistronomique soigneusement préparé assurent une expérience mémorable!

Laissez-vous guider par un animateur passionné dans la ludothèque de plus de 1 000 jeux. Une soirée qui sort de l’ordinaire et qui fait un bien fou vous attend!

Pour en savoir plus, visitez parlebistro.com!

Soif Bar à vin

Laisser toute sa place au vin

Soif est un vrai bar à vin : tout ici tourne autour du jus de la vigne! La carte, concise, mais toujours renouvelée, propose des vins authentiques qui sont le reflet d’un lieu et sont issus, pour la plupart, de culture bio ou biodynamique.

Le menu de petites assiettes et de plats à partager permet de prendre une bouchée ou de profiter d’un repas complet. La cuisine se veut savoureuse et sans prétention : des ingrédients de grande qualité et des préparations simples afin de laisser les saveurs s’exprimer pleinement et laisser toute sa place au vin.

La terrasse privée, entourée de fleurs et fines herbes, vous accueille aussitôt que le soleil du printemps devient assez fort jusqu’aux derniers beaux jours de l’automne. La raison d’être de SOIF est le plaisir : le plaisir de découvrir, de déguster, d’explorer, d’apprendre et de partager… toujours dans une ambiance chaleureuse, sympathique et détendue.

Pour en savoir plus, visitez soifbaravin.ca!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.