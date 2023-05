Gardez votre foyer branché peu importe le temps avec BLUETTI

La tempête de verglas du 5 avril dernier aura jeté dans le noir près de 1,1 million de foyers québécois dans les régions du Grand Montréal, de l’Outaouais et des Laurentides, dont certains durant presque une semaine. Ce type d’événements imprévisibles est indéniablement appelé à se reproduire dans le futur, alors comment en pallier tous les inconvénients qui en résulteront? En vous procurant votre propre source de courant alternatif.

Impossibilité de s’alimenter, de se laver, de se chauffer, d’accomplir son travail, de se divertir ou de communiquer : la perte de courant durant une durée prolongée peut causer des inconvénients non négligeables. Parfois, même, cela peut résulter en des pertes financières, des bris d’équipement et peut même mettre en jeu votre sécurité.

Dans une telle situation, disposer d’une source d’alimentation alternative (ou de secours) – qui prendrait le relais dès que le courant est coupé – pourrait vous permettre de poursuivre vos activités en toute sérénité.

Si vous désirez vous procurer un équipement adéquat en lequel vous pouvez avoir confiance, l’entreprise BLUETTI propose une vaste gamme de produits de grande qualité – des batteries de secours domestiques, portables et certaines à l’énergie solaire – qui s’adapteront à votre foyer et à tous vos besoins.

Deux modèles performants pour pallier les imprévus

Les centrales électriques BLUETTI sont des sources d’alimentation de secours fiables, faciles à utiliser et qui durent des années et des années, sans pratiquement aucun entretien. Elles vous permettront entre autres d’alimenter des appareils essentiels comme le réfrigérateur, l’éclairage le chauffage et beaucoup d’autres, sans compter qu’elles vous accompagneront également dans vos déplacements, par exemple lors d’un long voyage de camping sauvage.

Dédié à fournir des solutions d’alimentation durables et fiables pour tous, BLUETTI propose deux modèles exceptionnels – AC300 et AC500.

BLUETTI AC300

L’AC300 dispose d’un onduleur de 3 000 W pour une puissance de sortie continue et peut prendre en charge jusqu’à 4 batteries B300 pour une capacité totale de 12 288 Wh. Ce système peut supporter une entrée solaire maximale de 2 400 W. Voir tous les détails

BLUETTI AC500



Le BLUETTI AC500 représente une mise à niveau significative par rapport l’AC300, en termes de fonctionnalités et de capacités. Ce modèle relève la barre à 5 000 W pour répondre à des demandes de puissance encore plus importantes et peut prendre en charge jusqu’à 6 batteries B300S pour une capacité maximale de 18 432 Wh (ou 4 x B300 pour 12 288 Wh), et peut gérer jusqu’à 3 000 W d’entrée solaire. Voir tous les détails

L’AC300 et l’AC500 offrent tous deux la fonction de liaison de phase divisée pour les marchés 120 V, qui permet aux utilisateurs de créer un système entièrement emballé de 240 V, 6 kW et 24,6 kWh pour deux unités AC300 (avec Fusion Box requis) ou 240 V, 7,2 kW et 36,8 kWh lors de la connexion de deux unités AC500 en série (nécessite également une Fusion Box), ou vous pouvez connecter deux AC500 à un panneau de distribution domestique pour obtenir jusqu’à 240 V, 10000 Watt de puissance révolutionnaire comme source d’alimentation de secours à domicile.

Ces améliorations démontrent l’engagement continu de BLUETTI à répondre aux besoins évolutifs de ses clients et à leur offrir la meilleure expérience possible avec des charges lourdes.

L’AC300 et l’AC500 sont aussi tous les deux conçus pour permettre aux utilisateurs de puiser dans une source d’énergie solaire gratuite et propre partout où le soleil brille. Une fois l’énergie solaire convertie en énergie utilisable, ils peuvent fournir une alimentation constante aux appareils ou stocker tout excès d’énergie dans leurs batteries pour une utilisation ultérieure. Une large gamme de panneaux solaires portables ou rigides, y compris les BLUETTI PV200, PV350 et PV420, peuvent être utilisés pour charger efficacement l’AC300 et l’AC500. Avec cette gamme d’options de panneaux solaires, les utilisateurs peuvent sélectionner celui qui répond le mieux à leurs besoins en fonction de facteurs tels que la capacité, la portabilité et l’efficacité.

Lors de la prochaine tempête de verglas, ne soyez pas pris au dépourvu! Pour en savoir plus sur toutes les possibilités qui s’offrent à vous, visitez bluettipower.ca.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.