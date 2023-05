De l’importance d’avoir un testament : qu’arrivera-t-il si vous n’en avez pas?

Avez-vous déjà entendu quelqu’un vous dire que si vous décédez sans testament, tous vos biens iront à l’État? Certaines croyances sont bien tenaces. La loi prévoit que si vous n’avez pas de testament, vos biens seront répartis d’une certaine façon entre des gens appelés à vous succéder, ce qu’on appelle des ordres de succession.

Par exemple, si vous décédez sans testament et que vous êtes marié(e) avec des enfants, alors le tiers (1/3) de votre héritage sera dévolu à votre conjoint(e) et les deux tiers (2/3) iront à vos enfants. Non, le conjoint(e) n’héritera pas de tout.

Et si c’est votre conjoint(e) de fait? Il ou elle n’héritera tout simplement de rien.

Si par exemple vous décédez sans conjoint(e) marié(e), mais avec des enfants, alors tout ira à vos enfants. Par ailleurs, si vous avez un(e) conjoint(e) marié(e) et vos parents, alors les deux tiers (2/3) seront dévolus à votre conjoint(e) et un tiers (1/3) à vos parents (ou à vos frères et sœurs si vous n’avez plus de parents).

Et si vous n’avez ni conjoint(e) ni d’enfants? Alors la moitié de la succession sera dévolue à vos parents et l’autre moitié à vos frères et sœurs. La loi prévoit des ordres de succession jusqu’à épuisement de votre famille.

Mais que faire si vous souhaitez tout donner à votre conjoint(e) ou que vous souhaitez changer ces ordres?

Cela se fait par un testament, dans lequel vous pourrez choisir vous-même qui seront vos héritiers. Contrairement à plusieurs autres pays, le Québec accorde la pleine liberté de choisir qui seront nos héritiers, sans obligation de laisser à notre famille, à condition de laisser à une personne physique ou à un organisme de bienfaisance.

Alors, malheureusement, non, vous ne pourrez pas tout laisser à minou ou pitou!

Julie Normandeau, notaire et conseillère juridique chez Normandeau Notaires

