En route vers la région de Québec!

Joyau patrimonial et culturel de la Belle Province, avec ses rues pavées, ses bâtiments historiques et ses fortifications majestueuses qui lui valent d’être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Québec et ses alentours proposent des musées, galeries d’art et festivals qui enrichiront assurément vos vacances estivales. La région offre également des paysages naturels grandioses et une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.

Vous prendrez la route de Québec durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Élevage De Lessard

Vivez l’expérience mini

L’activité familiale à découvrir! Visite éducative et interactive. Durant votre visite, dans un environnement sécuritaire, vous aurez l’occasion d’entrer en contact avec plusieurs chevaux miniatures.

Voici ce qui vous est proposé : règles de sécurité, visite du parc à minis avec contact, pansage d’un mini, promenade en laisse extérieure… vous pourrez voir également Bouc Bouc la chèvre et l’élevage de chevaux canadiens.

Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Beau temps mauvais temps, car l’activité peut se dérouler à l’abri des intempéries! Bottes de pluie en période de fonte et/ou de pluie. Il n’y a pas de monte sur les minis. Vous pourrez visiter les lieux après l’activité. On s’habille chaudement, car on est à l’extérieur pour la marche en laisse et la visite du parc. Durée : 60 minutes. Sur réservation seulement.

Apprenez-en plus au chevalcanadiendelessard.com!

Domaine Steinbach

Tant à voir, tout à boire!

Le Domaine Steinbach offre une vaste gamme de cidres et de produits transformés de la pomme. Il y en a pour tous les goûts : cidres tranquilles, pétillants, aromatisés et bien plus! Venez les déguster à leur bar à cidre extérieur et profitez de la magnifique vue qu’offre leur terrasse sur le fleuve Saint-Laurent et la Côte-de-Beaupré.

Une fringale? Lors de votre passage, vous pourrez même en profiter pour y casser la croûte en essayant un panier pique-nique ou un de leurs sandwichs fins élaborés à base de produits du Domaine.

Vous voulez en profiter au maximum? Venez séjourner dans leur magnifique B&B, localisé dans une maison patrimoniale de l’Île d’Orléans de plus de 300 ans. Pourvu de quatre chambres fraîchement rénovées avec salle de bain privée, il offre une vue et un cachet historique qui sauront vous charmer à coup sûr!

Apprenez-en plus au domainesteinbach.com!

Tours Voir Québec

Immersion Québec : où l’histoire rencontre la technologie!

Immersion Québec, c’est une expérience immersive en 360 qui vous plongera au cœur de l’histoire de la ville de Québec. Grâce à ce film 3D en réalité virtuelle, revivez les faits marquants qui ont fait de Québec une ville au cachet unique en Amérique du Nord.

Enfilez vos casques de réalité virtuelle et revivez aux premières loges les moments clés de la fondation de la ville de Québec : de l’arrivée de Samuel de Champlain en passant par la bataille des Plaines d’Abraham, vous serez témoin privilégié de l’histoire.

L’activité est d’une durée d’environ 30 minutes et le visionnement se fait assis. Immersion Québec est situé dans les voûtes de la Maison Chevalier, tout près de la Place Royale et du quartier Petit-Champlain.

Apprenez-en plus au toursvoirquebec.com!

Hilton Québec

Moderne, élégant et chaleureux

Situé à quelques pas du Vieux-Québec et des principaux attraits touristiques, le Hilton Québec offre des vues spectaculaires sous tous ses angles en plus d’une expérience accueillante authentique. L’endroit idéal pour une petite escapade en couple ou en famille!

Moderne, élégant et chaleureux; profitez de votre séjour dans cet hôtel fraîchement rénové pour vous baigner dans la piscine extérieure chauffée ouverte à l’année. Côté gastronomie, la chef exécutive Marie-Chantal Lepage vous propose une expérience culinaire dynamique à saveur d’ici dans le confort du restaurant CABU Boire et manger!

Rehaussez le tout avec le Club exécutif panoramique, situé au 23e étage et offrant des vues à couper le souffle ainsi que d’autres avantages supplémentaires.

Apprenez-en plus au hiltonhotels.com!

La Boîte aux métiers

Musée pour enfants

La Boîte aux métiers est un musée pour enfants basé sur l’apprentissage des métiers par le jeu symbolique et imaginaire.

Le seul et unique endroit à Québec où il est possible de s’amuser à bord de véritables véhicules. Devenez pilote d’un jour à bord d’un véritable Cessna, policier/policière au volant d’une voiture de police ou pilote de course dans la fabuleuse Austin Healey.

Des moments magiques et des souvenirs inoubliables vous attendent au musée pour enfants La Boîte aux métiers.

Apprenez-en plus au laboiteauxmetiers.ca!

Chalets Confort

Charme authentique

Découvrez le charme authentique de la région de Québec en louant un chalet pour des vacances inoubliables! Immergez-vous dans la beauté pittoresque de cette région riche en histoire, culture et activités de plein air. Évadez-vous de la routine quotidienne et retrouvez la sérénité dans un cadre chaleureux et accueillant.

Découvrez les parcs nationaux et les sites historiques de la région de Québec. Profitez de la proximité des centres de ski, des sentiers de randonnée et des lacs pour pratiquer vos activités préférées, été comme hiver.

Conçus pour votre confort, les chalets offrent une ambiance chaleureuse, une cuisine entièrement équipée, une connexion Wi-Fi gratuite et des espaces de vie spacieux. Profitez des soirées au coin du feu, des barbecues en terrasse et des moments inoubliables en famille ou entre amis. N’attendez plus, votre havre de paix et de ressourcement vous attend!

Apprenez-en plus au chaletsconfort.com!

Musée Huron-Wendat

Authenticité, collaboration, respect, responsabilité

Inauguré en 2008, le Musée Huron-Wendat est une institution nationale du peuple huron-wendat qui veille à la conservation et à la mise en valeur de son patrimoine.

Le Musée a pour mission de préserver, conserver et rendre accessible le patrimoine de la nation huronne-wendat à la communauté actuelle et pour les générations futures grâce à des projets participatifs, engagés et écoresponsables et de sensibiliser les visiteurs aux enjeux socioécologiques actuels. Venez découvrir la culture huronne-wendat avec des visites guidées des expositions et des lieux d’importance historique de Wendake, l’atelier du bâton de la parole, le parcours énigmatique et plus encore!

Il y a de quoi à plaire aux petits et grands! Dès le 21 juin, l’établissement sera ouvert à tous les jours pour la saison estivale.

Apprenez-en plus au museehuronwendat.ca!

RécréOFUN

Retrouvez votre cœur d’enfant!

RécréOFUN, c’est trois centres d’amusement à découvrir en famille à travers la province. L’endroit ludique et coloré a pour mission de faire bouger les petits comme les grands et de vous faire retrouver votre cœur d’enfant! C’est la destination parfaite pour une journée d’activités, beau temps mauvais temps.

Un immense terrain de jeux intérieur où l’on retrouve une multitude d’attractions adaptées aux enfants de tous âges (sans oublier les parents!) : labyrinthe étagé, glissades, arène de balles en mousse, géante toile de grimpe, trampolines bungee, zone arcades… et plus encore.

Tout ici a été conçu pour dépenser de l’énergie en s’amusant. Une sortie haute en couleur et en adrénaline qui plaira à toute la famille!

Apprenez-en plus au recreofun.com!

