En route vers le Saguenay–Lac-Saint-Jean!

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean offre une nature généreuse et sauvage à perte de vue, avec un fjord majestueux, des forêts immenses et des lacs formats géants. Les villes de la région, comme Chicoutimi et Alma, proposent une vie culturelle animée, avec des festivals, des musées et des galeries d’art, et c’est sans compter sur les produits du terroir, comme les bleuets, la tourtière et la poutine, qui vous feront voyager la panse comme nulle part ailleurs.

Vous prendrez la route du Saguenay–Lac-Saint-Jean durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Musée de la Défense aérienne

Sensations garanties!

Le musée de la Défense aérienne de Bagotville est un musée dédié à l’histoire de l’aviation militaire canadienne et le seul musée de l’aviation militaire francophone dans l’est de l’Amérique.

Différentes activités sont offertes aux visiteurs :

L’exposition Maîtres du ciel, qui relate la gloire et les malheurs des aviateurs canadiens;

L’exposition multimédia État d’alerte, qui présente des aéronefs à travers des expériences de réalité augmentée;

Deux simulateurs de CF-18 en réalité virtuelle afin de vivre l’expérience d’être pilote de chasse et réaliser diverses missions;

L’exposition La conquête d’un rêve, qui relate le développement des technologies aéronautiques à partir du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui;

La populaire visite commentée de la base de Bagotville, qui fait découvrir la vie quotidienne des militaires canadiens;

Le jeu d’enquête interactive Bagotville : la mystérieuse disparition, destiné aux jeunes visiteurs.

Sensations garanties dans ces aventures uniques au Saguenay-Lac-Saint-Jean!

Pour en savoir plus, visitez museebagotville.ca!

Aventure Rose-des-Vents

Incontournable de la région

Cachée au creux d’une vallée glacière, dans le plus beau village du Québec, se trouve Aventure Rose-des-Vents, que les locaux surnomment « l’Auberge ».

Un spot d’aventure incontournable où on peut y faire du kayak de mer, du ski nordique, de l’initiation au camping d’hiver et de la pêche sur le fjord gelé, en plus de dizaines d’autres activités à pratiquer de façon autonome, notamment la randonnée et l’escalade. On y trouve également un bistro-bar culturel, lequel démocratise l’assiette boréale en vous proposant un menu local, audacieux, de saison et délicieux! Ne manquez pas non plus sa petite scène alternative, intimiste et conviviale, qui présente chaque saison une programmation diversifiée.

Vous pourrez y rester quelques jours et vous imprégner de l’ambiance locale grâce aux hébergements perchés dans la montagne. Il s’agit d’une plaque tournante, autant pour les locaux que pour les gens de passage. Tout ça, au même endroit!

Pour en savoir plus, visitez aventurerosedesvents.com!

Auberge des 21

Atmosphère chaleureuse et familiale

L’Auberge des 21 est une auberge située dans la ville de Saguenay, dans l’arrondissement de La Baie.

Vous trouvez ici une atmosphère chaleureuse et familiale, avec des chambres d’une grande simplicité, sans prétention, confortables et surtout fonctionnelles.

L’auberge offre une vue magnifique sur le fjord du Saguenay, l’une des plus grandes attractions naturelles de la région. Vous pourrez admirer cette vue depuis la salle à manger, la terrasse extérieure ou même depuis 14 des 31 chambres offertes.

Pour en savoir plus, visitez aubergedes21.ca!

Auberge de la Rivière Saguenay

L’unique auberge au bord du Fjord du Saguenay!

L’établissement est situé à La Baie, entre la ville et le parc national du Fjord-du-Saguenay, entre le Fjord et la forêt.

Descendez à une plage privée et régalez-vous au restaurant Le Béluga, qui offre les déjeuners et les soupers tous les jours. Profitez d’une vue panoramique à partir d’un balcon privé de votre chambre et à partir de la salle à manger.

Un milieu paradisiaque : laissez le son des vagues et le chant des oiseaux vous transporter dans un autre domaine de la réalité. Rien ne se compare à être au bord de l’eau.

Pour en savoir plus, visitez aubergesaguenay.com!

Gîte de l’artisan

Un univers protégé

À l’entrée du Fjord, vous trouverez le Gîte de l’artisan, où montagnes, champs et rivières s’unissent pour créer un véritable univers protégé.

Pour donner une âme à la maison, toute de bois construite, l’artisan a su agencer les originalités de la nature et les créations de son imaginaire, d’où émanent force et sensibilité. Un cachet particulier que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Pour votre séjour, quatre logements avec cuisine, balcon et salle de bain privée vous attendent. On y trouve également un pavillon de jardin pour la détente en plein air.

Toute l’attention y est mise afin que votre séjour soit des plus mémorables et que vous y trouviez tranquillité et émerveillement. Pierre et Linda, vos hôtes, vous attendent avec impatience.

Pour en savoir plus, visitez gitedelartisan.ca!

