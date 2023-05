Amélioration possible de la vision après une chirurgie de la cataracte grâce à l’innovation des lentilles

Des chirurgies de la cataracte sont réalisées depuis des siècles. D’importantes et fulgurantes innovations en la matière ont été apportées au cours des 20 dernières années par Alcon, le chef de file mondial en matière de soins oculaires.

Aujourd’hui, ce type de chirurgie utilise une technologie de pointe à chaque étape : examens diagnostiques, diagnostic, instruments chirurgicaux pour les incisions délicates, nouveaux matériaux de lentilles intraoculaires (LIO) – le tout pour offrir aux patients d’excellents résultats.

Chaque année, il y a quelque chose de nouveau et d’excitant dans l’innovation de la chirurgie de la cataracte. Au fil des ans, nous avons constaté des améliorations incroyables quant à la qualité du matériau utilisé pour fabriquer les LIO, la technologie multifocale et la façon dont la chirurgie est réalisée. Dre Mélanie Roy, ophtalmologiste chez Lasik MD.

Plus d’options pour une netteté exceptionnelle

Autrefois, une lentille monofocale était sélectionnée pour les patients lors de la chirurgie de la cataracte. Cela leur permettait de voir clairement à une distance éloignée. Toutefois, des lunettes étaient généralement nécessaires pour voir clairement à toute distance. Les récentes innovations dans la conception et le matériau des LIO offrent aux patients une netteté exceptionnelle.

Élargir le champ de vision

Ces dernières années, de nouvelles catégories de LIO multifocales ont fait leur apparition, permettant aux chirurgiens de corriger la presbytie, le besoin de lunettes de lecture avec l’âge et les cataractes. Ces lentilles révolutionnaires permettent aux patients de voir clairement à différentes distances sans avoir besoin de lunettes.

Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la plupart des activités quotidiennes sont effectuées à une distance d’un bras. Si vous choisissez une lentille monofocale pour la vision de loin pour conduire sans lunettes, votre vision intermédiaire deviendra floue lorsque vous regarderez votre tableau de bord. Dre Mélanie Roy, ophtalmologiste chez Lasik MD.

Les lentilles à champ de vision étendu peuvent élargir le champ de vision pour les tâches de loin et à distance intermédiaire (conduire, lire sur un téléphone intelligent), et offrent une vision fonctionnelle pour les tâches de près (lire un menu, se maquiller), de sorte à limiter l’usage des lunettes et à faire un minimum de compromis en matière de vision.

Elles constituent aussi une option pour réduire le besoin de lunettes après la chirurgie. Les lentilles trifocales procurent une vision nette à toute distance. Elles ont été conçues pour que les patients réalisent leurs activités quotidiennes sans avoir besoin de lunettes.

Pour en savoir plus sur les choix de lentilles, visitez le Pouryvoirplusclair.ca et parlez-en avec votre professionnel de la vue.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.