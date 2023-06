Montréal et ses partenaires se mobilisent à l’approche du 1er juillet 

À moins d’un mois de la fin de votre bail, vous n’avez toujours pas trouvé un logement pour le 1er juillet ? Plusieurs ressources sont là pour vous aider. La Ville de Montréal a à coeur les besoins de la population et met tout en oeuvre pour affronter la crise du logement et soutenir les personnes les plus vulnérables.

Dans un contexte où la demande de logements abordables est grande et que l’offre ne suit pas, la situation est préoccupante pour des milliers de personnes. Il va sans dire que cela amène beaucoup d’inquiétude et de stress. Face à cela, la Ville de Montréal est présente pour soutenir les plus vulnérables qui peinent à trouver un logement à l’approche du 1er juillet.

De l’aide au relogement offerte

Pour offrir de l’aide à la recherche de logement, de l’hébergement ou de l’entreposage temporaire de biens, la Ville de Montréal a mandaté l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) afin d’apporter une aide concrète aux personnes qui n’ont toujours pas trouvé de logement.

L’aide offerte par l’OMHM est disponible aux ménages à faible revenu qui ont perdu leur logement ou qui sont sur le point de le perdre. Vous êtes invité à communiquer avec le 311 afin de vérifier votre éligibilité aux services de recherche de logement ou d’hébergement d’urgence, si nécessaire. Rappelons également que le 311 est là pour répondre à toutes les questions de la population de Montréal concernant les ressources de la Ville de Montréal.

Aussi, si votre bail se termine bientôt et que vous cherchez un loyer, vous pouvez consulter l’outil de recherche de logements de l’OMHM. Cet outil vous permet de faire la recherche d’un appartement par nombre de pièces et selon votre budget.

Si vous n’êtes pas admissible aux services de l’OMHM, il existe d’autres ressources. Pour obtenir de l’aide gratuite, confidentielle, 7 jours sur 7, composez le 211 ou visitez le 211 du Grand Montréal. En contactant ce service, vous pourrez être dirigé vers les organismes sociaux et communautaires qui peuvent vous offrir l’aide adaptée à vos besoins.

Les agents du 211 peuvent vous guider vers des organismes de soutien à la préparation d’un déménagement, de défense des droits relatifs au logement, etc. Le 211 peut aussi vous référer vers de nombreux organismes qui offrent des services variés, dans votre quartier, en fonction de vos besoins : soutien psychosocial, aide alimentaire, information aux nouveaux arrivants, etc. Ce service est un répertoire de tout ce qui existe en aide communautaire et est offert dans plus de 200 langues.

N’hésitez pas à contacter les ressources mises à votre disposition par la Ville de Montréal. Le personnel dévoué de tous ces services est là pour vous. Un logement décent à coût abordable n’est pas un luxe, mais un besoin fondamental.

