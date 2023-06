Le parc Jean-Drapeau : Pour se sentir en vacances en ville

Comme le dit l’adage, chaque grande ville abrite un grand parc. New York a son Central Park. Madrid, son Retiro. Paris, ses Buttes-Chaumont… Or, combien de grandes métropoles peuvent se vanter d’avoir un îlot de verdure exceptionnelle au milieu d’un fleuve majestueux à quelques minutes seulement de son centre-ville?

Le parc Jean-Drapeau est un lieu tout à fait unique. Un endroit à découvrir et redécouvrir. Un grand jardin public composé de deux îles et situé en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Un espace vert où il fait bon s’aérer l’esprit et s’accorder un peu de répit. Le temps d’une sortie en famille, d’un pique-nique entre amis, d’une longue randonnée pédestre. Un espace où il est aussi possible de s’éclater à petit prix. Parce que faire un saut au parc Jean-Drapeau demeure abordable.

Fêter l’été au parc

Oasis de fraîcheur, le parc Jean Drapeau est une échappatoire facile d’accès pour quiconque souhaite s’évader de son quotidien ou du brouhaha urbain. Une option attrayante où se réfugier en cas de canicule aussi. Un théâtre en plein air où l’on s’amuse à parcourir les sentiers, découvrir des œuvres d’art public et des vues imprenables sur la ville de Montréal.

À tous ces attraits naturels, s’ajoutent aussi une plage, un lac, un complexe aquatique et une tonne d’activités citoyennes à la roseraie du Hélène-de-Champlain.

Se jeter à l’eau

Si le parc Jean-Drapeau est fier que son complexe aquatique extérieur soit réputé comme l’un des plus jolis au Canada, il est fier aussi d’annoncer que sa piscine récréative est ouverte tous les jours pour l’été 2023. La piscine, qui a la particularité d’être en pente inclinée progressive, occupe une superficie de 3557m2. Le fond est muni d’un tapis de caoutchouc rembourré pour la sécurité des enfants. Accessible universellement, elle compte de plus une zone de jeux d’eau qui permet à tous les baigneurs de tous les âges de s’amuser en toute sécurité. Pour les adeptes d’entraînements cardio-vasculaires plus soutenus, le complexe aquatique offrira de cours d’aquaZumba (aérobie aquatique) tous les vendredis de l’été.

Le complexe aquatique propose aussi une multitude d’activités familiales. Hebdomadaires, les Dimanches en famille sont une occasion en or pour les enfants de se rafraîchir dans l’eau ou de s’éclater en jouant sur une structure gonflante sous la forme d’un parcours à obstacles où ils doivent passer différents obstacles sens dessus dessous afin d’en arriver à bout. Les baigneurs de tous les âges peuvent également profiter de la grande superficie du Complexe aquatique pour se prélasser au soleil autour de la piscine ou dans la grande zone d’ombrage.

Qu’on se le dise, la piscine récréative du Complexe aquatique a de quoi satisfaire tous les amateurs de baignade. Y compris les mordus de la nage en longueur, dont l’engouement grandissant se traduit par l’ajout d’un quatrième corridor de nage accessible à ces derniers dans la piscine récréative. De plus, les nageurs en longueur peuvent aussi venir s’entraîner 7 jours sur 7 durant toute l’été.

Une plage de sable doré

Si, au départ, l’idée était d’offrir aux Montréalais une expérience de plein air inoubliable à seulement quelques minutes de leur centre-ville, trente-trois ans plus tard, la plage Jean-Doré est devenue un lieu de loisir incontournable. Un endroit idyllique où patauger dans l’eau, jouer dans le sable, pratiquer le volleyball de plage et lézarder au soleil.

Une plage où il est aussi possible de s’éclater comme des petits fous dans l’Aquazilla, une autre structure gonflable géante composée de nombreuses glissades d’eau, de ponts suspendus, d’une balançoire géante et d’un trampoline central. Un lac où l’on peut louer des embarcations (canot, kayak, pédalo) et même apporter son propre kayak ou planche à rame (SUP) afin de pagayer, méditer et même faire du yoga sur l’eau.

Longue de 600 mètres sur 25 de large, la plage, d’une superficie de 15 000 m2, est particulièrement appréciée pour son sable impeccable, entretenu et nettoyé quotidiennement. Au même titre que l’eau du lac est puisée dans le fleuve Saint-Laurent, filtré à l’aide de sable et de plantes aquatiques avant d’être traité aux rayons UV.

Des détails techniques et réglementaires qui font la différence auprès de la clientèle et qui expliquent en grande partie le succès durable de la plage Jean-Doré. Tout comme l’aménagement harmonieux de l’espace et l’équilibre naturel qui règnent entre les différents éléments qui le composent : le sable doré, le lac paisible, la végétation environnante… Trois simples et bonnes raisons de fréquenter assidûment la plage Jean-Doré et le complexe aquatique.

Tout pour casser la croûte

Le parc compte deux points de ravitaillement. L’un à la plage Jean-Doré, l’autre à l’Espage 67. Deux restaurants, même formule ou presque. Le resto de la plage propose tous les grands classiques de la saison estivale à l’ombre de ses parasols : wraps, salades, burgers, patates, hotdogs, pogos… Il est même possible d’y savourer quelques bières fraîches, des cocktails vitaminés ou encore des friandises glacées.

De son côté, le Ste-Hélène Bistro-Terrasse, situé sur l’Espace 67 et à deux pas du Complexe aquatique, propose à la fois un service aux tables où il est possible de manger en salle ou en terrasse et un comptoir à emporter pour un service rapide et efficace.

Animations pour tous

Le parc Jean-Drapeau proposera aussi une tonne d’activités citoyennes gratuites tout au long de l’été. En fait, le parc n’a pas seulement enrichi son offre, il a aussi diversifié sa programmation à l’aide d’animations à la fois ludiques, créatives, éducatives et, surtout, gratuites. Une initiative de choix qui permet de faire découvrir à tous des espaces méconnus du Parc, comme la roseraie du pavillon Hélène-de-Champlain, un magnifique jardin au passé emblématique où sera regroupé l’ensemble des activités citoyennes pour la saison estivale 2023.

Profitez de l’été pour venir vous amuser et vous rafraîchir au parc Jean-Drapeau !

