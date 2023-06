Renouer avec la nature pour décrocher de tout

Imaginez partir en vacances au milieu d’une forêt de bouleaux, d’érables et de frênes aménagée avec soin. Un lieu de séjour confortable et accueillant situé au cœur d’une région reconnue pour sa beauté naturelle. Un centre de villégiature de 65 hectares où il fait bon se retrouver en famille et entre amis. Pour s’évader. Pour décrocher de tout. Évadez-vous du traintrain quotidien le temps d’un séjour champêtre à Huttopia Sutton.

La nature et l’esprit

Situé tout près du très beau village de Sutton, Huttopia Sutton est un îlot de calme, un espace de ressourcement et de récréation propice au camping et aux activités de plein air. Traversé par un ruisseau tranquille, le site offre un environnement convivial spécialement conçu pour favoriser la détente et la relaxation.

Dormir à la belle étoile ou presque

Huttopia Sutton propose deux types d’hébergement pour le moins originaux qui se démarquent de l’hôtellerie traditionnelle : sous une tente de toile en mode camping rustique ou dans un chalet full équipé avec poêle à bois et salle de bain. Deux options aptes à accueillir confortablement de 2 à 6 personnes, selon la formule choisie. Il est aussi possible de planter sa propre tente dans un emplacement avec ou sans électricité en lisière de forêt ou près du ruisseau. Il est à noter que les tentes et chalets ont été disposés de manière à se fondre dans le paysage environnant et que l’espace camping est équipé de sanitaire collectif. Les animaux domestiques sont aussi les bienvenus.

Des activités pour tous les goûts et tous les âges

Un séjour à Huttopia Sutton est une occasion en or de refaire le plein d’énergie. En s’aventurant dans la forêt, au fil d’une longue randonnée pédestre, en enfourchant un vélo… La liste d’activités proposées va du baby-foot à la pétanque, du badminton au ping-pong, de la baignade (y compris une pataugeoire pour les plus petits) à la bronzette, du farniente au yoga parent-enfant … Sans oublier les jeux de société, les ateliers de cuisine, les cours de technique de cirque, les initiations à la science, les soirées cinéma en plein air et les spectacles de magie… Autrement dit, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour les enfants aussi. À commencer par le club des Petits Trappeurs qui représente une opportunité quotidienne de se faire de nouveaux amis pour les jeunes de 5 à 12 ans. Entre chasses au trésor, jeux en plein air, initiations aux travaux manuels, parcours d’hébertisme…Les Petits Trappeurs s’en donnent chaque jour à cœur joie à Huttopia.

Une région à découvrir

À une petite heure et demie de route de Montréal, Huttopia Sutton est situé dans le territoire touristique des Cantons de l’Est, une région reconnue pour sa beauté naturelle. Le centre se trouve à trois kilomètres de Sutton, un village pittoresque réputé pour ses jolies boutiques, ses bonnes tables et ses galeries d’art. La station de ski du mont Sutton est aussi voisine de Huttopia. Ouverte été comme hiver (ski, raquettes, randonnée, vélo de montagne, randonnée), son sommet atteint 960 mètres et offre une vue à couper le souffle sur la vallée des Cantons de l’Est. Enfin, berceau de la viticulture québécoise avec ses 20 vignobles et 4 routes des vins, le terroir local est immensément populaire auprès des amateurs de vins.

Pour en savoir davantage sur Huttopia Sutton, visitez le canada-usa.huttopia.com ou abonnez-vous à leurs réseaux sociaux

