Amis de la terre cherchent projets environnementaux

Vous rêvez de verdir votre quartier une cour d’école à la fois? De cultiver des liens durables avec la nature ? De planter les bons arbres aux bons endroits pour sauver la planète? Alors la Fondation TD des amis de l’environnement est là pour vous aider!

Fondée par le Groupe Banque TD en 1990, la Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD) est un organisme spécialisé dans le financement de projets environnementaux. À travers ses actions concrètes, la Fondation encourage un large éventail d’initiatives locales qui dépassent largement le cadre de sa mission originelle d’abord axée sur la plantation d’arbres. Aujourd’hui, la FAE TD mise avant tout sur des programmes liés à l’éducation environnementale et à l’aménagement d’espaces verts soutenus par les communautés locales.

Parmi les types de projets admissibles, les travaux de verdissement de cours d’écoles, les revitalisations de parc, les aménagements de jardins communautaires et les programmes d’activités citoyennes sont particulièrement recherchés. D’où cet appel à candidatures lancé en grande pompe par la Fondation cet été.

Candidats (verts) recherchés

Que ce soit par le biais du verdissement de cours d’écoles, de jardins communautaires ou de projets de science citoyenne, les organismes que nous soutenons et souhaitons soutenir ont un réel impact dans les communautés où ils sont implantés. Chaque geste compte pour atteindre notre objectif commun de vivre sur une planète plus dynamique et durable. Danielle Quenneville, directrice régionale à la Fondation pour le Québec et le Grand Ontario

La FAE TD cherche à rejoindre les jeunes et moins jeunes (organismes de bienfaisance, établissements d’enseignement primaire, secondaire ou postsecondaire; municipalités; groupes/communautés autochtones) susceptibles de faire une demande de financement afin de réaliser une initiative environnementale audacieuse.

Pour la petite histoire, rappelons que la Fondation a soutenu 24 projets au Québec pour une valeur de plus de 160 000 $ en 2022. Soit une moyenne de 7 000 $ par projet. À titre d’exemple, la Fondation a soutenu l’organisme Fous de nature, basé à Boucherville sur la rive sud du Saint-Laurent, dont la mission est de cultiver l’émerveillement et l’attachement à la nature à travers des camps de jour et des ateliers de sciences naturelles dans les écoles, les bibliothèques et les Maisons de la Culture. De plus, au fil de toutes ces activités, les animateurs des Fous de nature en profitent pour aborder des thèmes comme les fleurs et les insectes pollinisateurs, l’impact de l’environnement sur la santé au quotidien, et cetera.

Le Camp Amy Molson est un autre bel exemple d’initiative soutenue par la Fondation des amis de l’environnement. Situé à Grenville-sur-la-Rouge dans le nord-ouest des Laurentides, le Camp Amy Molson accueille au cours de l’été des jeunes montréalais de 5 à 14 ans dans le but de réaliser une foule d’activités passionnantes, spécialement conçues pour leur faire découvrir la nature et alimenter l’imaginaire.

D’autant plus que le camping du camp est situé sur la Young Roots Farm (YRF), une petite ferme écologique qui sert de lieu d’initiation à la faune et d’apprentissage unique au cœur de la forêt mixte laurentienne. Les campeurs invités, membres de la diversité et de communautés vulnérables issus de familles à faible revenu de Montréal, ont ainsi la chance de vivre des moments de communion significatifs avec la nature.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de l’environnement. C’est pourquoi nous soutenons avec fierté les organismes et les personnes qui s’engagent à le préserver. Danielle Quenneville, directrice régionale à la Fondation TD des amis de l’environnement

Les candidats intéressés ont jusqu’au 15 juillet 2023 pour remplir leur demande de financement.

Pour en apprendre davantage sur les initiatives de la Fondation TD des amis de l’environnement, rendez-vous au td.com!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.