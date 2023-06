C’est Noël en été sur ELLE Fictions

Pour un quatrième été consécutif, ELLE Fictions célèbre Noël avant Noël en plein été. Plus rafraîchissant que jamais, le très attendu Noël en juillet nous revient encore cette année sur ELLE Fictions avec une nouvelle formule 100% cinéma, comprenant des films du temps des fêtes en semaine dès 18h15.

Épisodes de canicule ou pas, sortez vos tuques et vos mitaines, car la magie de Noël s’apprête à opérer à nouveau à partir du 3 juillet prochain sur les ondes d’ELLE Fictions. Une thématique à la fois attendue et appréciée du grand public pour l’originalité de sa programmation audacieuse qui ne se retrouve nulle part ailleurs.

C’est donc un vent tourbillonnant de légèreté et de fraîcheur qui va se remettre à souffler sur vos écrans entre le 3 et 30 juillet, sous la forme de 64 films de Noël, diffusés tous les matins entre 8h et 11h30, puis en soirée à partir de 18h15 sur le modèle d’un grand coffret-cadeaux, incluant 15 nouveautés, diffusées les mardis et jeudis à 22h, et le samedi à 18h15.

Selon l’audimètre PPM de juillet 2022, la programmation de Noël en juillet aurait rejoint 30% de téléspectateurs de plus que la programmation d’été habituelle sur la chaîne ELLE Fictions. Comme quoi les histoires empreintes de magie de Noël ne manquent pas d’attraits pour tous les lutins et toutes les fées de coeur.

Trois rendez-vous à ne pas manquer

Au plus fort de cette avalanche de films à la fois émouvants et divertissants, trois nouveautés se démarquent du lot. Le premier s’intitule L’invité surprise de Noël et sera diffusé le mardi à 22h. Ce film raconte l’histoire d’une organisatrice d’événements (Janel Parrish) qui, en pleine préparation d’une grande fête sur le thème « Noël autour du monde », se retrouve littéralement emballée par la magie de Noël et le charme irrésistible d’un duo père-fils.

L’invité surprise de Noël

Dans le deuxième film, intitulé La guerre des guirlandes (samedi 22 juillet 18h15), Bob Wallace (Daniel Stern) se fait une vraie joie à l’idée d’installer ses décorations de Noël. Enfin, jusqu’à l’arrivée de la famille Jones, ses nouveaux voisins. Les Jones? Enfants, Bob et Stu Jones étaient les meilleurs amis du monde. Enfin, jusqu’au jour où, en raison d’une compétition ridicule, les deux amis d’enfance se sont brouillés. Un esprit de compétition ridicule qui revient au galop à l’approche de Noël lorsque les deux têtes à claques s’affairent à installer leurs décorations et que tout part en vrille. Au grand désespoir de leurs familles respectives, bien évidemment.

La guerre des guirlandes

Enfin, le troisième film à découvrir sans faute est programmé pour le jeudi 27 juillet 22h. Trois voeux pour Noël raconte l’histoire de Danni Hartford (Amber Benson), une jeune femme qui souhaite à tout prix trouver un sens à sa vie. Responsable d’organiser la grande Fête de Noël, Danni se retrouve coincée entre une voisine qui rêve de recevoir un cheval en cadeau et une sœur adoptive qui rêve d’une vraie vie de famille… Des rêves inaccessibles jusqu’à ce qu’un ange vienne exaucer leurs vœux.

Trois voeux pour Noël

Noël en juillet, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de comédies romantiques et de films à voir en famille. Abonnez-vous à la Chaîne ELLE Fictions ici !

