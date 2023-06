Faites le plein d’énergie avec le nouveau Bluetti AC60

Que ce soit pour brancher votre ampli de guitare électrique au sommet d’une montagne ou pour descendre les eaux torrentueuses d’une rivière sauvage en kayak tout en écoutant la musique des Cowboys Fringants sur votre boombox, le nouveau générateur d’électricité AC60 de Bluetti est pile ce qu’il vous faut!

Bluetti est fière de vous présenter son petit dernier, baptisé l’AC60. De format mini, à peine plus gros qu’une boîte à chaussures, ce nouveau générateur de courant se recharge en moins d’une heure et peut alimenter de nombreux appareils en même temps sans faire grand bruit. Soit à peine 45 décibels, l’équivalent d’un petit frigo qui ronronne. De plus, avec son poids total de 9,1 kg, l’AC60 se trimballe partout et de tout temps. Si la discrétion et la puissance—d’une capacité à recharger 21 fois votre téléphone portable, 3 mini-frigos et un malaxeur à cocktail en moins de 30 minutes—sont deux des principaux atouts du nouveau AC60, sa robustesse et sa fiabilité représentent deux autres jolis traits saillants. Sa capacité à résister aux éléments de la nature comme le vent du large, le sable chaud et l’eau de mer ou de pluie, en fait un allié naturel de tous les amateurs de plein air.

Dites adieu aux pannes de courant

Équipé d’un onduleur de 600 W et d’une batterie LiFePO4 de 403 Wh, l’AC60 offre un haut niveau de sécurité, une charge plus rapide, une portabilité extrême et une capacité extensible. Il a été conçu pour répondre à une demande croissante en source d’alimentation fiable et facilement transportable, pour les activités nautiques et les loisirs extérieurs, notamment.

Parfaitement étanche, la structure interne du AC60 a été considérablement améliorée. Un système de conduits d’air indépendant revêtus sous vide d’une couche protectrice, empêche la pénétration des liquides et de la poussière. Dans le même esprit, tous les matériaux externes ont passé les tests de résistance à l’eau et la poussière avec succès.

Ses fiches, y compris les prises secteurs brevetées sont scellées de l’intérieur afin d’assurer une protection et une sécurité maximales. Ce qui vaut à l’AC60 un indice de protection IP65, un niveau d’isolation renforcée qui confirme que l’AC60 est une source d’alimentation de qualité pour des activités comme le camping de plage, la navigation de plaisance et la randonnée en pleine nature.

Spécificités techniques de l’appareil

L’AC60 dispose de trois modes de charge. Le mode silencieux (160 W), le mode standard (255 W) et le mode turbo (600 W). Il peut être complètement chargé à 600 W en une petite heure en mode turbo. En mode de charge silencieuse, le son de l’appareil se réduit de 45 dB à 40 dB. Un ronron de moteur si doux qu’il ne s’entend peu ou pas dans des espaces aussi restreints qu’une tente ou une véranda. L’AC60 peut également prendre jusqu’à 200 W de puissance en charge solaire. De plus, il est compatible avec les panneaux solaires Bluetti PV120/PV200. Il se recharge également à partir d’une voiture ou d’une batterie au plomb. Autrement dit, il se trouve toujours une façon simple et efficace de recharger l’AC60.

L’AC60 est livré avec une batterie LFP de 403 Wh qui peut alimenter plusieurs appareils à la suite. En revanche, sa charge peut durer plus longtemps avec la batterie d’extension B80. Avec deux batteries B80, 806 Wh par pack, il peut avoir une capacité maximale de 2 015 Wh.

Le très attendu combo BLUETTI AC60 est disponible en ligne depuis le 20 juin. Profitez d’un prix de lancement exclusif à partir de 799$CDN sur bluettipower.ca !

En prime, du 20 juin 2023 au 20 juillet 2023, les lecteurs du Journal Metro peuvent utiliser le code de réduction PRAC60 pour économiser 20$ sur leur achat !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.