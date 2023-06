Garder l’esprit en paix grâce au Bluetti AC180

Entre les crises de verglas, les inondations printanières et les feux qui dévorent de plus en plus nos forêts, plus personne ou presque n’est à l’abri d’une coupure d’électricité. En ville comme à la campagne. Dans le confort de sa maison comme en camping, sans carte ni boussole, au fond des bois. C’est pourquoi le lancement du tout nouveau générateur d’énergie portatif AC180 de Bluetti est l’une des grandes nouvelles de l’été.

Avec ses nombreuses améliorations, à l’image de son taux de charge super rapide de 1 440 W, une puissance CA continue de 1 800 W et une capacité de levage allant jusqu’à 2 700 W, le AC180 se prête à de multiples usages. Dans le cas d’une panne de courant impromptue à la maison, par exemple, ou encore lors d’un voyage d’exploration et de découvertes.

Avec son onduleur bidirectionnel avancé et son bloc-batterie plus compact, le nouveau AC180 est beaucoup plus léger et plus facile encore à transporter que les modèles existants, notamment l’AC200P et l’AC200MAX, deux des modèles les plus populaires du magasin BLUETTI. En fait, l’AC180 change complètement la donne dans le domaine des générateurs d’électricité mobiles. Par sa taille, déjà (340 mm x 247 mm x 317 mm), et puis par son poids de 17 kg seulement. Deux atouts qui font que l’AC180 prend beaucoup moins d’espace à ranger.

Alimentation constante et durable

La polyvalence de l’AC180 en fait un produit de choix pour les aventuriers de tout poil. D’autant plus que, avec l’été qui arrive à point, le temps est venu de bien planifier ses activités en plein air, comme la randonnée, le camping, les voyages en camping-car et plus encore. De planifier ses expéditions tout en veillant à la santé et à la sécurité de tous les participants. Du plus petit au plus grand. Pour assurer la tranquillité et le confort de tous et ne jamais manquer d’énergie et d’électricité.

Et s’il nous est impossible de tout, tout, tout prévoir, il nous est tout de même possible de se préparer autant que possible à faire face aux caprices de mère Nature. Surtout lorsqu’on sait qu’avec une seule charge, la capacité de 1152Wh de l’AC180 est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins en énergie d’une famille pour une journée entière. Et si cela ne suffit pas, il suffit de connecter l’AC180 à une batterie externe B230 ou B300 pour obtenir respectivement 2 048Wh ou 3 072Wh d’énergie supplémentaire. Et tout cela, avec un temps de recharge de 0 à 80% de 45 minutes à peine.

Passez au vert avec l’option solaire

À titre de générateur solaire, l’AC180 fonctionne aussi parfaitement avec une large gamme de panneaux solaires comme les Bluetti PV200 et PV350. L’AC180 permet une entrée solaire maximale de 500 W, de sorte qu’une recharge complète avec un ensoleillement optimal prend environ 3 heures. De plus, l’AC180 est équipé d’un onduleur à onde sinusoïdale pure de 1 800 W apte à répondre à la plupart des besoins essentiels ici comme ailleurs.

Le Bluetti AC180 est actuellement offert à un prix de lancement de 1099 $CDN dollars canadiens qui défie toute concurrence. Surtout avec la remise de 15% accordée aux premiers acheteurs.

Partez l’esprit en paix. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle sur bluettipower.ca !

En prime, du 20 juin 2023 au 20 juillet 2023, les lecteurs du Journal Metro peuvent utiliser le code de réduction PRAC180 pour économiser 20$ sur leur achat !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.