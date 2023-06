Aux petits soins et à l’écoute des personnes qui ont besoin de plus de soutien

À la retraite, le confort et la tranquillité d’esprit font partie des éléments essentiels au maintien d’une bonne qualité de vie. Spécialement conçue pour les personnes qui requièrent plus de soutien, la formule confort-santé permet aux résidents d’avoir accès à un logement confortable, à partir duquel ils ont accès aux différents forfaits santé offerts par les services d’assistance personnelle et de soins adaptés.

Confort essentiel

Destiné aux résidents nécessitant plus de soutien, ce forfait propose des services qui permettent de profiter encore plus des activités offertes à la résidence. Les résidents qui optent pour ce forfait bénéficient de 60 minutes de service par jour.

Confort complet

Ce forfait offre un peu plus d’aide lorsque la santé l’exige, plus de soutien et de stabilité aussi. Ce forfait évitera bien des tracas. Il comprend 90 minutes de service par jour.

Confort absolu

Pour les résidents qui ont besoin d’une assistance continue. De la prise de médicaments au réveil à l’hygiène personnelle en passant par la coordination des rendez-vous médicaux. Les résidents de ce forfait disposent de 120 minutes de service par jour.

Pour en savoir davantage sur Les Appartements du Square Angus, visitez le appartementssquareangus.com !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.