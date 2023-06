4 savoureux cocktails à siroter cet été

Pour bien célébrer l’arrivée des beaux jours, la Distillerie de Montréal propose à tous les mordus de cocktails, quatre prêts-à-boire à saveur estivale, dont deux nouveautés à la fois toniques et exotiques.

Ouverte et créée en 2013, la Distillerie de Montréal fabrique des alcools de haute qualité qui s’appuient sur le savoir-faire éprouvé de ses fondateurs. Spécialisée dans l’élaboration de spiritueux, liqueurs et autres prêts-à-boire aux arômes subtils qui se démarquent par leur originalité, la Distillerie de Montréal est d’abord et avant tout une histoire d’amitié entre deux gars. Un Québécois et un Français. Deux fonceurs qui ont décidé d’écouter leur passion et de faire de la distillerie en plein cœur de Rosemont. C’était il y a dix ans.

Depuis, la petite distillerie de Lilian Wolfelsberger et Stéphane Dion a fait un bon bout de chemin. À l’échelle locale et nationale pour commencer, et puis à l’international, où leur entreprise a été récompensée à l’occasion de nombreux concours.

Rien d’étonnant, somme toute. Pas lorsqu’on sait que l’art de la distillation se transmet depuis cinq générations dans la famille Wolfelsberger. Peu étonnant non plus quand on sait que Stéphane, un entrepreneur dans l’âme, a mené une brillante carrière d’avocat avant de se lancer dans la grande aventure de la distillation artisanale aux côtés de Lilian.

Entre tradition et modernité, la Distillerie de Montréal est l’une des rares au Québec à faire fermenter et distiller ses alcools sur place. Et à offrir une si jolie gamme de produits, aussi.

Cocktails exotiques

Pour l’occasion, on vous présente quatre prêts-à-boire Rosemont à savourer à petites gorgées tout le long de l’été. D’autant plus qu’ils ont été spécialement concoctés pour les montréalais et les montréalaises par des montréalais et des montréalaises.

Rosemont Rhum Punch (5% alcool) Le rhum à l’ananas de la Distillerie de Montréal sert de base à ce prêt-à-boire exotique auquel s’ajoute un mélange de jus aromatisé à l’orange sanguine, au fruit de la passion et à la cerise sauvage qui complète à merveille la composition de ce cocktail plein de saveurs qui rappellent les tropiques. Faiblement sucré.

Montréal mule (5% alcool) Un classique revisité ! Prêt-à-boire agréablement frais, le Montréal mule se démarque par son goût de gingembre piquant et de lime pimpante. Un cocktail de soif, facile à boire autant par une chaude journée d’été que par une belle soirée de fête.

Mojito (7% alcool) Élaboré à partir d’un rhum blanc et d’un rhum épicé produits par la Distillerie de Montréal, le Rosemont Mojito Épicé est une boisson infusée de jus de lime et de menthe. Les saveurs combinées aux parfums épicés donnent à ce cocktail une énergie tonifiante et communicative. Peu sucré, le Rosemont Mojito Épicé est un must du must pour un apéro entre amis ou une soirée sur le bord du feu.

Margarita (7% alcool) Le Rosemont Margarita à l’orange est un cocktail élaboré à partir de deux alcools faits maison, soit l’eau-de-vie d’agave bleu El Chapleau et la liqueur amère orange électrique, à qui s’ajoutent du jus de lime et une touche de nectar d’agave. La Margarita à l’orange Rosemont ne nécessite aucune préparation et se distingue par ses saveurs fruitées et sa délicate amertume.

Prêts-à-boire? Alors le temps est venu de découvrir les cocktails Rosemont de la Distillerie de Montréal.

Pour en savoir davantage, visitez le distilleriedemontreal.com et suivez leurs réseaux sociaux !

