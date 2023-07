Le Bureau du citoyen : votre partenaire à Saint-Laurent!

Vous habitez à Saint-Laurent et avez besoin d’un service municipal? Le Bureau du citoyen est là pour vous aider! Que ce soit pour obtenir un permis, payer vos taxes, signaler un problème, participer à la vie démocratique ou vous informer sur les activités de votre arrondissement, le Bureau du citoyen offre une variété de services accessibles et personnalisés.

Il est situé à la mairie d’arrondissement, au 777, boulevard Marcel-Laurin. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, il est possible, notamment, d’y effectuer les transactions suivantes :

Obtenir une carte Accès Montréal, qui donne droit à des rabais et à des privilèges dans plusieurs lieux culturels et récréatifs de la métropole.

Obtenir une vignette de stationnement résidentiel ou une vignette pour personnes handicapées.

Obtenir un permis pour un animal de compagnie.

Payer les taxes foncières ou une contravention.

Demander un bac de collecte.

Faire une demande d’accès à l’information.

Signaler un problème comme un lampadaire ou un feu de circulation défectueux ou des graffitis sur le domaine public.

Le Bureau du citoyen vous offre aussi la possibilité de partager votre opinion, vos suggestions ou vos plaintes concernant les services municipaux en remplissant un formulaire de commentaires. Vos commentaires sont importants pour nous et contribuent à façonner une communauté plus inclusive et efficiente.

De plus, vous y trouverez des informations sur les activités culturelles, sportives et communautaires qui ont lieu à Saint-Laurent. Vous pouvez obtenir sur place des dépliants, des brochures et des guides sur les différents événements et programmes offerts par l’arrondissement et ses partenaires.

Le Bureau du citoyen n’est donc pas seulement un guichet de services: c’est un lieu d’information, de participation et d’échange. C’est votre partenaire à Saint-Laurent!

Pour en savoir plus, visitez montreal.ca/saint-laurent ou contactez le Bureau du citoyen par téléphone au 311.

