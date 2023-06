Casavogue lance la saison d’été avec sa Grande vente estivale

L’été bat son plein et Casavogue, le repère incontournable du mobilier haut de gamme, se tient prêt pour sa Grande vente estivale. Des réductions allant jusqu’à 50 % vous attendent chez Casavogue pour faire de votre été une saison de rêve. Préparez-vous à vivre une expérience unique où design, qualité et économies se rencontrent.

Depuis 1972, la famille Territo vous accueille au sein de ces 35 000 pieds carrés sur 2 étages, et vous offre le meilleur de l’ameublement haut de gamme italien, canadien et bien plus encore. Des marques haut de gamme et des items confectionnés et designés soigneusement par des maîtres artisans, c’est ce que vous allez pouvoir retrouver au 8260 Boulevard Saint Michel. Une atmosphère authentique dans un cadre familial vous attend chez Casavogue, et vous fera vous sentir comme à la maison.

Salon de rêve

Imaginez-vous vous prélassant sur un canapé luxueux, tandis que la lumière du soleil baigne élégamment votre salon. Laissez-vous tenter par nos modèles exclusifs tels que le canapé Berte, qui allie harmonieusement style moderne et lignes épurées, ou le canapé Reims, qui incarne l’élégance contemporaine. Chaque pièce est soigneusement conçue pour créer une atmosphère accueillante et une esthétique irrésistible.

Chambres à coucher de vos rêves

Transformez votre chambre en un espace de détente et de style avec nos chambres à coucher haut de gamme. Laissez-vous séduire par les modèles Cloé et London, des chefs-d’œuvre minimalistes au charme glamour. Leur design épuré et leurs finitions impeccables évoquent une sensation de luxe absolu. Offrez-vous un espace de tranquillité où vous pourrez vous ressourcer et vous réveiller chaque matin dans un environnement de pure élégance.

Salles à manger fonctionnelles et design

Les salles à manger proposées par Casavogue sont conçues avec une qualité exceptionnelle et un design raffiné. Chaque pièce est méticuleusement conçue pour offrir un mélange harmonieux de fonctionnalité et d’esthétique. C’est le cas du modèle en bois laqué Prestige, qui confère un univers luxueux pour recevoir vos convives. Casavogue offre une vaste sélection de meubles de salle à manger de haute qualité. Les matériaux utilisés sont soigneusement sélectionnés pour leur durabilité et leur résistance, garantissant ainsi des meubles qui durent dans le temps. De plus, les lignes épurées et les finitions impeccables ajoutent une touche d’élégance à chaque pièce.

Expérience unique

Chez Casavogue, nous sommes fiers de créer une expérience de magasinage inégalée, du moment où vous franchissez nos portes jusqu’à l’installation parfaite de chaque pièce chez vous. Notre équipe chaleureuse vous accueille dans notre showroom exceptionnel situé au 8260 Boulevard Saint Michel à Montréal. Plongez dans notre atmosphère authentique et familiale où chaque visite est une expérience unique.

Livraison gants blancs

Le début de l’été est souvent signe de déménagement pour beaucoup d’entre nous, et peut apporter avec lui son lot de stress et de choses à penser. C’est pourquoi Casavogue vous simplifie la vie sur plusieurs aspects de votre aménagement : vous êtes pressés? Jetez un œil à nos produits en stock et profitez-en dans un délai de 7 à 10 jours!

Vous bénéficiez aussi systématiquement de la livraison gants blancs proposée pour tout achat, grâce au savoir-faire de nos livreurs et à leur expertise. De la planification de votre livraison, jusqu’à la pièce dans laquelle vous souhaitez que vos meubles soient montés et installés, nous nous occupons de vous offrir un aménagement simple et sans stress.

Célébrez l’été avec Casavogue et profitez de leur Grande vente estivale qui a débuté le 21 juin dernier. Découvrez leur gamme complète de produits en visitant le casavogue.ca et préparez-vous à être séduit par leur collection exclusive. Pour ne rien manquer, Casavogue vous offre un blog partageant leurs trucs et astuces !

Rejoignez-les en magasin et laissez leur équipe experte vous guider dans votre parcours vers un intérieur d’exception. Casavogue – où le luxe rencontre votre style unique.

Pour en savoir davantage, visitez le casavogue.ca ou suivez leurs réseaux sociaux !

