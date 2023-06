La Médaille du député de Bourassa décernée à cinq « hommes remarquables »

Le dimanche 18 juin dernier, le député Emmanuel Dubourg a rendu hommage à cinq hommes d’exceptions qui contribuent au bien-être des citoyennes et des citoyens de la circonscription Bourassa.

Emmanuel Dubourg a profité de la journée de la fête des Pères pour décerner la Médaille du député de Bourassa à Ghassan Assio, Calogero Caruso, Jonas Lowa Kouassi, Michel Lorange et Félix Saint-Élien; malheureusement décédé trois jours plus tôt; lors d’une cérémonie d’hommage célébrée à Montréal-Nord

En présence de membres de leur famille, de dignitaires et de multiples invités à la cinquième cérémonie annuelle intitulée «Des hommes qui se démarquent », un hommage personnalisé a été rendu à chaque récipiendaire.

Ces hommes prennent jour après jour des initiatives concrètes et inspirantes qui ont des effets concrets et positifs sur la vie des habitants de la circonscription de Bourassa et d’ailleurs.

Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa