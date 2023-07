La crème de la crème, c’est eux!

Cassis Monna & Filles

Une crèmerie unique et ingénieuse

Cassis Monna et Filles est une entreprise située à l’entrée de l’Île d’Orléans. Elle cultive et transforme le cassis en toutes sortes de produits aussi délicieux les uns que les autres. En saison estivale, leur bar laitier est un arrêt incontournable.

La réputation de leur « molle » artisanale vanille-cassis n’est d’ailleurs plus à faire. Nombreux sont ceux et celles qui franchissent des kilomètres pour se rendre jusqu’au domaine et s’en lécher les babines. Sur place, on trouve également un comptoir à gelatos qui propose de nombreuses saveurs originales comme cheesecake à la confiture de framboises et crème de cassis ou marbré à la confiture de cassis.

Pour en savoir plus, visitez cassismonna.com !

Le Grand Verglas

Des saveurs sans égal pour les aventuriers de la crème glacée

C’est LA place pour vivre la plus grande expérience gourmande de l’été. Les sorbets et les gelatos sont la grande spécialité du Grand Verglas, où on y retrouve une soixantaine de saveurs non seulement faites maison, mais aussi sans lactose, sans gluten, sans noix et sans arachides!

Retrouvez des saveurs qui sortent de l’ordinaire comme passion-coco-carotte, fraise-betterave-menthe fraîche et citron-gingembre-épinard. Personnalisez vos slush et vos tourbillons à partir de sorbets et gelatos incomparables et créez des saveurs uniques! Ne manquez surtout pas les tourbillons du moment ou encore le cornet signature Grand Verglas, avec ses 4 étages de chocolat belge faits maison!

Le Grand Verglas offre ses gourmandises à l’année.

On retrouve aussi sur son menu des desserts maison comme leur gâteau au fromage sans gluten et sans lactose ainsi que des cafés incroyables concoctés spécialement par leur barista. Le Grand Verglas? L’essayer, c’est l’adopter!

Pour en savoir plus, visitez legrandverglas.com !

Ca Lem

Une expérience unique et des cornets qui sortent de l’ordinaire

CA LEM est une crèmerie artisanale qui propose des sorbets, des crèmes glacées, des glaces véganes et de la glace molle fait maison et sans lactose. Depuis son ouverture en 2016, la crémerie a développé plus d’une centaine de recettes maison et continue d’en inventer en s’inspirant des tendances culinaires du moment.

Sur son menu, CA LEM offre des saveurs classiques comme le chocolat noir, chocolat caramel crunch et sorbet mangue. Elle offre aussi plusieurs choix plus exotiques inspirés par les quatre coins du monde comme sésame noir, pandan-coco, orange creamsicle et fraise litchi. Chez CA LEM on trouve toujours quelque chose de nouveau pour toute la famille.

Trouvez un CA LEM près de chez vous ! Ouvert à tous les jours, la crèmerie a quatre adresses à Montréal pour bien vous servir. À NDG (6926 Sherbrooke Ouest), au Vieux-Port de Montréal (315 Place d’Youville), à Ville Mont Royal (4297 rue Jean-Talon Ouest) et au Marché Atwater.

Pour en savoir plus, visitez calemmontreal.ca !

La Cabane à Glaces

Les amoureux des coupes glacées maison

La Cabane à Glaces, c’est LA crèmerie située juste en face du Fjord du Saguenay. Découvrez leurs délices glacés faits avec de produits maisons. Venez goûter leurs coupes glacées de spécialité. Entre autres, la décadente Montagne blanche avec chocolat fondant chaud, noisette grillée et brownies.

La célèbre Welley, sauce citron, croustillant de biscuits Graham et menthe. La délicieuse Tarte aux fruits, choix de sauce bleuet, fraise ou camerise, avec sablé au beurre et menthe. Aussi au menu, la traditionnelle Cabane à sucre avec sucre à la crème d’érable et noix caramélisées à l’érable. Sans oublier, la sucrée-salée Jodoin : caramel, biscuits émiettés, arachides et bretzels.

Visiter la Cabane à Glaces au 358D Saint-Jean-Baptise dans le magnifique village de L’Anse-Saint-Jean.

Pour en savoir plus, visitez lacabaneaglaces.com !

