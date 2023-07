Promouvoir les bienfaits des arts et de la diversité

Pour encourager le changement, favoriser le progrès et rendre la société plus inclusive, le Groupe Banque TD versera un milliard de dollars d’ici 2030 à des organismes canadiens qui partagent ses valeurs et qui soutiennent notamment la diversité et les arts.

La TD s’implique concrètement dans sa communauté depuis longtemps déjà, en apportant son soutien à des activités culturelles qui mettent en lumière la richesse de la diversité montréalaise.

Avec La promesse TD Prêts à agir, cette dernière souhaite notamment améliorer l’accès à la musique et aux événements culturels afin de contribuer à créer des expériences communes qui permettent au public de se rassembler et de partager de grands moments.

Ainsi, la TD multiplie les rendez-vous festifs et ludiques qui célèbrent la diversité des esprits. Pour la bonne raison que le changement, à l’instar de l’évolution des mentalités, est inévitable.

Célébrer la beauté de la diversité

Alors que La promesse TD Prêts à agir vise entre autres à contribuer à la mise en place d’un milieu où tout le monde peut s’adapter et s’épanouir, la TD sait qu’en soutenant des événements, des initiatives et des organismes consacrés à la musique, aux arts et à la culture partout en Amérique du Nord, elle donne une voix à la diversité.

On entretient des collaborations de longue date avec plusieurs festivals parce que ces derniers représentent des occasions de rencontres exceptionnelles où peuvent se tisser des liens entre des membres des communautés. Marie-Claude Jasmin, directrice, Engagement communautaire, Région du Québec, à la TD

Voici quatre festivals auprès desquels la TD s’engage depuis de nombreuses années :

Festival Nuits d’Afrique Du 11 au 23 juillet Fière partenaire du Festival Nuits d’Afrique, la TD contribue au rayonnement de la culture africaine sur la scène musicale montréalaise depuis 2011. Événement international à la fois éclaté et éclectique, les éditions de Nuits d’Afrique se succèdent bon an mal an et sans interruption depuis le jour de sa création en 1987.

Pour plus d’infos : festivalnuitsdafrique.com

Haïti en folie Du 24 au 30 juillet La TD apporte son soutien à ce festival de musique et d’activités créoles dédié à la culture haïtienne depuis 2003. Un événement haut en couleur, destiné à faire connaître la culture haïtienne dans toute sa diversité, sa splendeur et sa richesse culturelle. Un festival d’envergure qui attire plus de 100,000 visiteurs chaque année, et plus de 1,250,000 de festivaliers en ligne.

Pour plus d’infos : montreal.haitienfolie.com

Festival Fierté Montréal Du 3 au 13 août Le Groupe Banque TD appuie Fierté Montréal depuis seize ans déjà et est toujours aussi fier d’être associé à ce grand mouvement d’émancipation en constante évolution. Fier de cette volonté commune de progresser dans la défense des droits 2ELGBTQ+. Le 9 août prochain marquera l’ouverture du site principal du Festival sur l’Esplanade du Parc olympique, à l’occasion de la grande soirée ImmiX présentée sur la scène TD.

Pour plus d’infos : www.fiertemtl.com

Festival Orientalys Du 3 au 13 août La TD parraine le festival Orientalys depuis 2013. Un festival tout à fait unique qui vous transporte comme par magie de l’Occident vers l’Orient au fil d’un éventail de spectacles, d’animations, d’expositions et d’ateliers plus colorés et dépaysants les uns les autres. Orientalys est un voyage aux pays des mille et une couleurs et des parfums exotiques. Une plongée au cœur des plus anciennes civilisations d’Orient. Loin là-bas, à l’extrémité est de la terre. Du côté où le soleil se lève.

Pour plus d’infos : festivalorientalys.com

Les festivals soutenus par la TD ont tous une chose en commun : ils font, chacun à leur manière, briller de mille feux l’extraordinaire richesse de la diversité montréalaise. Marie-Claude Jasmin, directrice, Engagement communautaire, Région du Québec, à la TD

Pour en apprendre davantage sur les initiatives du Groupe Banque TD et La promesse TD Prêts à agir, rendez-vous au td.com!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.