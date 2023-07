Marwah Rizqy en deux mots : utile et pertinente

La députée de Saint-Laurent nous donne rendez-vous à son bureau de circonscription, rue du Collège, à deux pas de la station du même nom. Devant l’immeuble, des travailleurs de la construction s’affairent à éventrer la rue. Bris d’aqueducs. Cônes orange et tas de gravats. Le soleil plombe. Avertissement de chaleur.

Marwah Rizqy souhaite nous rencontrer avant la trêve estivale. Pour faire le point. Pour souhaiter de bonnes vacances et un bel été aux électeurs de sa circonscription. Pour dresser un mini-bilan de la dernière session parlementaire aussi.

En dépit de la présence de deux jeunes collaboratrices, les locaux de la députée de Saint-Laurent paraissent désespérément vides. Jusqu’à ce que Marwah Rizqy surgisse de nulle part et illumine la pièce comme un soleil dans sa longue robe de couleur orangée.

Sourire engageant, poignée de main franche, elle s’installe au salon sur l’un des deux divans, fin prête à s’épancher sans faux-fuyant. Désarmante de simplicité, elle hésite un court instant, pas trop sûre par quel bout commencer, avant de se lancer. Par les souhaits de bonnes vacances? Non, on se garde ça pour la fin. Par ce qui a été source de plaisir et de fierté, alors? D’accord.

Question de fierté

Marwah Rizqy a raison d’être fière de sa dernière session parlementaire. Le premier mot qui lui vient à l’esprit pour résumer sa pensée est un adjectif : productif.

«J’ai déposé quatre projets de loi importants et qui progressent lentement mais sûrement. Je suis vraiment contente. Satisfaite du résultat aussi.» Il est vrai que la députée a manœuvré avec beaucoup de doigté au fil de la session.

Avec le projet de loi sur l’obsolescence programmée des produits de consommation, notamment. Un dossier où elle est allée jusqu’à proposer à Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, de retirer son nom du projet afin de simplifier les choses et d’accélérer le processus. Parce qu’il s’agit d’un projet important qui vise à protéger les consommateurs contre l’obsolescence programmée des produits de consommation. À mettre fin à une pratique qui consiste à réduire de façon volontaire la durée de vie des produits aussi et à augmenter la fréquence de rachats.

Le deuxième projet de loi porte sur la qualité de l’air dans les écoles du Québec et la santé des élèves. Le projet vise à garantir un environnement sécuritaire propice à la réussite scolaire. Le troisième projet implique de modifier la Loi sur la protection du consommateur afin d’y insérer des dispositions pour lutter contre les contrats de crédit abusifs. Quant au dernier de ses quatre projets de loi, il a pour objet de modifier la loi sur l’instruction publique de façon à protéger le droit à la gratuité des services dispensés dans le cadre de projets pédagogiques particuliers, y compris les programmes de concentration, et cela jusqu’à concurrence de 5 000 $ par année.

J’ai déposé quatre projets de loi importants et qui progressent lentement mais sûrement. Je suis vraiment contente. Satisfaite du résultat aussi. Marwah RIZQY

Députée de Saint-Laurent

En résumé, Marawh Rizqy a mené quatre projets de front depuis le début de l’année, articulés autour de deux grands axes fondamentaux : l’éducation et la défense des consommateurs. Dès lors, si le passé est garant de l’avenir, les six prochains mois s’annoncent passionnants.

En guise de conclusion, la députée de Saint-Laurent profite de l’occasion pour souhaiter de bonnes vacances et un bel été. « Amusez-vous bien. Passez du bon temps en famille. Prenez le temps de prendre le temps aussi. C’est important. Et profitez bien de toutes les merveilles du Québec.»

Bureau de Marwah RIZQY, députée de Saint-Laurent, Parti libéral du Québec

