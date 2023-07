Formation continue : développer de nouvelles compétences

Soif d’apprendre et de connaître? Mastera, le service de formation continue du Cégep de Jonquière, est en période de recrutement pour des programmes stimulants menant à des attestations d’études collégiales (AEC) dans des secteurs d’emploi en demande.

Débutant à l’automne 2023, les programmes d’Hygiène du travail, d’Artiste de composition en effets visuels, d’Assurances de dommages, de Radio et de Techniques de production en microbrasserie sont actuellement ouverts pour la réception de candidatures. Vous cherchez à développer de nouvelles compétences ou à élargir votre champ d’expertise. Présentez votre demande d’admission dès aujourd’hui.

Voici les programmes de formation, hybrides ou à distance, dans lesquels il reste des places disponibles :

Hygiène du travail

De quoi s’agit-il?

Le programme met l’accent sur le développement d’une approche préventive, l’utilisation de méthodes et de pratiques de travail rigoureuses, l’application de la réglementation, la communication et l’interaction en milieu professionnel.

À qui s’adresse-t-il? À toute personne qui s’intéresse aux lois, aux règlements relatifs à la santé et à la sécurité ainsi qu’à la collecte, l’analyse et l’interprétation de données. La personne doit également aimer travailler en contexte d’équipe multidisciplinaire et doit communiquer facilement avec autrui.

En quoi consiste le travail?

Planifier, organiser et réaliser les activités requises aux études des postes de travail et de leur environnement; évaluer et amoindrir les facteurs de risque dans les milieux de travail; suggérer des moyens de contrôle individuels et collectifs; offrir un support à la clientèle pour la recherche de solutions préventives; collecter, compiler et colliger des données; interpréter les résultats et proposer des recommandations; rédiger des lettres, des notes, des comptes rendus et des rapports d’étude; trouver des solutions aux problèmes reliés aux activités ou aux procédés des industries susceptibles d’être à risque pour les travailleurs; présenter les résultats et les recommandations.

Techniques de production en microbrasserie

De quoi s’agit-il?

Le programme vise la consolidation et le développement de connaissances et d’habiletés reliées au domaine de la production brassicole dans un contexte de microbrasserie, notamment pour la planification et l’opération des procédés de production, le conditionnement de la bière ainsi que le contrôle qualité.

À qui s’adresse-t-il?

Aux travailleurs autonomes et personnes débrouillardes, mais surtout à toute personne passionnée des phénomènes scientifiques liés à la production brassicole et à l’application de protocole.

En quoi consiste le travail?

Planifier et préparer chacune des étapes de la fabrication de la bière; contrôler tous les paramètres d’opération, résoudre les problèmes de production, effectuer des tests de contrôle de qualité sur les ingrédients et sur les produits; agir dans le respect des normes environnementales et de santé et sécurité

Assurance de dommages

De quoi s’agit-il?

Le programme vise à offrir une formation étendue pour les différentes fonctions de travail (agent, courtier, expert en sinistre et souscripteur) nécessitant l’obtention d’un certificat d’exercice en assurance de dommages pour les particuliers et les entreprises.Les finissants pourront faire carrière chez un assureur direct, un courtier, un cabinet d’experts en sinistre ou encore démarrer leur propre cabinet de courtage.

À qui s’adresse-t-il?

À toute personne respectueuse des lois, des règlements, des normes et des procédures et qui possède un bon jugement et de bonnes aptitudes en communication; aime travailler avec le public ou en collaboration avec d’autres spécialistes; possède une bonne capacité d’analyse et un esprit de synthèse;aime négocier et sait gérer son temps.

En quoi consiste le travail?

Effectuer du développement d’affaires; obtenir les données auprès des clients; appliquer les notions d’analyse de risque; conseiller les clients en proposant des recommandations et des solutions; négocier, présenter les offres de services et conclure des transactions; assurer le service à la clientèle; traiter les réclamations; déterminer la responsabilité, enquêter ou établir la cause des sinistres; recueillir les déclarations des demandeurs et des tierces parties (témoins, policiers, médecins, etc.); examiner les dossiers et les rapports afférents; déterminer la valeur des pertes ou des dommages couverts par les polices d’assurance; rédiger des rapports d’expertise.

Artiste de composition en effets visuels

De quoi s’agit-il?

L’intégration d’effets visuels a connu un essor considérable au cours des deux dernières décennies. Les effets visuels sont maintenant utilisés à profusion dans divers contextes de productions (cinéma, publicité, séries télé). L’industrie télévisuelle québécoise est un des principaux producteurs d’effets visuels dans le monde. Les opportunités d’emplois ne manquent pas dans le domaine, où l’industrie peine à combler son besoin de main-d’œuvre. Cette tendance se poursuivra dans les prochaines années. La venue de nouvelles ressources détenant les compétences de composition d’effets visuels est donc cruciale pour le maintien de ces activités de production et l’expansion des entreprises dans ce domaine au Québec.

À qui s’adresse-t-il?

À toute personne créative, avec un sens artistique développé, autonome, faisant preuve de jugement et qui aime le travail en équipe.

En quoi consiste le travail?

Analyser et planifier la conception d’un projet de postproduction; préparer, composer le plan et/ou la séquence; réaliser la rotoscopie du plan et de la séquence; concevoir des éléments de dessin et nettoyer les images; conformer et livrer le plan ou la séquence; contrôler la qualité en postproduction.

Radio

De quoi s’agit-il?

La formation vise à permettre d’exercer les fonctions de journaliste et d’animateur dans un contexte de communication radiophonique destinée à un auditoire varié. Le programme compte deux volets : animation et production radiophoniques et journalisme.

À qui s’adresse-t-il?

À toute personne qui s’intéresse à sa communauté, aime communiquer, exprimer ses idées, travailler en équipe et raconter de bonnes histoires;

En quoi consiste le travail?

Animer et réaliser l’ensemble des opérations techniques relatives à la mise en ondes des émissions; opérer la diffusion sur le Web; produire des nouvelles, des reportages et toutes autres activités liées à la promotion et à la production d’éléments de programmation et de publicité. Le travail conjugue toutes les étapes de production de nouvelles et de reportages pour les médias écrits et électroniques : recherche et collecte d’information, couverture de conférences de presse, entrevue, prise de vue, montage audio et vidéo, rédaction et présentation de nouvelles et de reportages dans les médias électroniques. Il comporte de nombreuses exigences : respect des règles d’éthique, consignes éditoriales, format des médias, des heures de tombée, etc.

