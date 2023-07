Entre ici et ailleurs, le Parc Safari

Envie d’un vrai dépaysement? De sortir des sentiers battus? De descentes sur tube et de glissades d’eau? Ou encore de croiser des animaux exotiques? De nourrir une girafe? De toiser un lion? Vous venez d’atteindre votre destination.

Attraction touristique numéro un de la Montérégie, le Parc Safari accueille des visiteurs de tous les âges depuis plus d’un demi-siècle. Cinquante et un ans (plus précisément) que le Parc fait découvrir aux Québécois et aux Québécoises des créatures mythiques qu’ils n’auraient sans doute jamais croisé de leur vie autrement. À part dans un livre ou un film. À moins d’être aller en Afrique.

Le tunnel des félins

Une expérience familiale unique en son genre donc, et qui a attiré plus de 13 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1972. Un lieu de découverte rare, aménagé d’espaces sécuritaires, spécialement conçus pour favoriser l’observation de bêtes sauvages, surveillées par des professionnels chargés de veiller à leur bien-être.

Des espaces comme le Tunnel des Félins, par exemple. Un réseau de tunnels de verre qui traverse le domaine et d’où il est possible de regarder des lions dans les yeux avant de les prendre en photo.

La terrasse Afrika

Ou encore comme la Terrasse Afrika. Une plateforme surélevée qui offre une vue panoramique sur l’enclos des éléphants et la section réservée au Safari Aventure, où les visiteurs peuvent se retrouver nez à nez avec des girafes fin prêtes à manger dans leur main. Un must pour les petits comme les grands.

Le Safari Aventure

Autre fait saillant, le Safari Aventure, un circuit de 4 km à bord d’un camion de brousse électrique qui traverse trois secteurs représentant l’Afrique, l’Eurasie et les Amériques, et au cours duquel il est possible d’observer, photographier, toucher et nourrir divers animaux (dromadaires, bisons, wapitis, grands koudous…).

Le pavillon des découvertes

Pour les esprits plus studieux, le Pavillon découverte offre une exposition sur les sciences naturelles et l’évolution de la vie sur Terre, enrichie d’une collection de plus de 600 minéraux, 200 fossiles, 100 insectes, des variétés de sables et des coquillages d’un peu partout sur la planète.

D’autre part, une journée au Parc Safari ne se résume pas seulement à la découverte et l’observation de son parc animalier. Car autant sa collection d’animaux sauvages mérite grandement le détour, autant son parc aquatique est l’un des rendez-vous familiaux les plus prisés de la région. C’est pourquoi les responsables du Parc Safari encouragent les familles à bien planifier leur visite. «Il y a beaucoup de choses à faire et le temps passe vite au Parc Safari,» explique la directrice marketing, Paryse St-Pierre.

Le parc aquatique

D’où l’idée de conseiller aux visiteurs de séparer leur journée en deux. À savoir, une première partie consacrée à la découverte du parc animalier, plus une deuxième vouée à la baignade et aux jeux d’eau au parc aquatique. Pour se rafraîchir dans l’eau après la visite du matin, déjà. Pour s’adonner pleinement aux nombreuses activités nautiques offertes sur place, ensuite.

Et parce que, entre la grande piscine, les trois grandes glissades colorées, la boule à vagues, la glissade sur tube, la pataugeoire Dino (pour les plus petits) et l’aire de détente sous les parasols pour les grands, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges à l’Oasis Tropicale, l’incontournable parc aquatique de l’historique Parc Safari.

Profitez de l’été pour visiter et revisiter le Parc Safari.

Pour en savoir davantage, rendez-vous au parcsafari.com ou suivez leurs réseaux sociaux !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.