Investir en bourse de manière autonome avec Desjardins Courtage en ligne

Si le cinéma nous a longtemps présenté la bourse comme étant l’apanage des hedge funds et autres glorieux courtiers de Wall Street en costumes trois pièces, la réalité est dorénavant tout autre. Alors que l’intérêt du grand public pour l’investissement autonome ne se dément pas, la jeunesse s’y intéresse aussi particulièrement, par curiosité, par passion, par défi personnel, mais surtout dans l’espoir de faire fructifier ses économies.

C’est dans cet élan que le mouvement Desjardins, avec sa plateforme de courtage en ligne Disnat, entend étendre cette pratique auprès de sa jeune clientèle.

Courtage direct pour les jeunes investis­seurs.ses

Depuis une dizaine d’années, l’industrie du courtage en ligne a effectivement connu une croissance des plus marquées, suscitant l’intérêt d’une toute nouvelle clientèle à la fois enthousiaste et inexpérimentée.

Le courtage en ligne rend l’investissement accessible à tous et peut devenir une manière fort efficace de faire fructifier ses épargnes, à condition de savoir s’y retrouver. Alors que les plateformes de courtage en ligne se multiplient, Desjardins mise sur l’apprentissage, incluant de nombreuses formations en ligne, capsules vidéos et un fil d’actualité financière.

Apprendre à investir signifie s’informer sur les opportunités de croissance, certes, mais également sur les risques, et comme il est question d’y investir ses économies, on ne saurait être assez bien préparé(e)s.

Avec Desjardins Courtage en ligne, on met beaucoup l’accent sur la formation. On veut bien outiller nos clients pour qu’ils deviennent de bons investisseurs, par exemple en mettant gratuitement à leur disposition des capsules vidéo sur des sujets particuliers, qui leur apprendront à transiger, mais aussi des webinaires plus complets. Audrey Gaudreau St-Jean, Conseillère principale, Développement des affaires chez Desjardins Courtage en ligne.

Compte sur moi

Pour qui veut prendre des décisions d’investissement judicieuses – et ultimement payantes – des connaissances de base en finance, ainsi qu’une compréhension du paysage économique actuel, s’avèrent cruciales. Or, pour les néophytes, se familiariser avec le courtage peut rapidement devenir étourdissant.

Comme point de départ, Desjardins Courtage en ligne propose l’excellente série web Compte sur moi, dans laquelle on peut suivre l’évolution d’Alicia Rochevrier, une jeune femme d’une trentaine d’années qui fait ses premiers pas dans le monde de l’investissement autonome à l’aide de la plateforme.

En sa compagnie, on découvre les différentes étapes à suivre pour se familiariser avec ce type d’investissement: les particularités de la plateforme et de l’application, les rudiments de la Bourse, le processus d’achat d’actions et bien plus encore, le tout ponctué d’astuces, de liens utiles et de rencontres avec des experts du domaine.

Ensuite, si l’on désire pousser plus loin son apprentissage, Desjardins Courtage en ligne propose gratuitement une pléthore d’outils en ligne, ainsi que des formations en investissement qui favoriseront grandement une prise de décisions éclairées. Comme l’a écrit le philosophe anglais Francis Bacon : « le vrai pouvoir, c’est la connaissance ». Et dans le monde des transactions boursières, cette citation trouve encore plus de sens.

Une plateforme avantageuse, particulièrement pour les jeunes

Que l’on soit débutant(e) ou expérimenté(e), utiliser la plateforme Disnat pour la gestion de son courtage en ligne comporte de nombreux avantages, à commencer par le fait que Desjardins est une institution de confiance bien de chez nous. Et comme l’engouement des jeunes s’est reflété chez Desjardins Courtage en ligne de façon plus intensive au courant des dernières années, les 18-30 ans bénéficient d’une tarification spéciale.

Par ailleurs, en ouvrant un compte chez Desjardins Courtage en ligne, vous avez accès gratuitement à plusieurs services, comme de la formation, de l’accompagnement, un fil d’actualité dédié aux nouvelles boursières et des outils d’analyse performants.

