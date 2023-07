Une pharmacienne propriétaire de Saint-Léonard honorée pour son sens de leadership

Après s’être vu décerner le Prix Femmes d’affaires du Québec 2022 dans la catégorie Leader d’influence, Beverly Salomon a été sélectionnée dans le top 100 des femmes canadiennes les plus influentes par le Women’s Executive Network.

Pharmacienne propriétaire affiliée à Jean Coutu depuis 2004, Beverly Salomon se démarque au sein de sa profession tout en contribuant à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté, notamment en offrant des services personnalisés en sept langues à ses patients et patientes. Au fil des ans, Madame Salomon s’est notamment impliquée auprès de plusieurs conseils d’administration dans les secteurs de la santé et des droits humains, ainsi qu’auprès de la communauté haïtienne. Communicatrice aguerrie, cette dernière a aussi été chroniqueuse santé sur plusieurs tribunes, à la radio comme à la télévision communautaire.

La pharmacienne affiliée au réseau Jean Coutu, s’est vu décerner à la fois le Prix Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie Leader d’influence – Entreprise privée – et le titre de l’une des 100 femmes canadiennes les plus influentes de 2022 par le Women’s Executive Network (WXN).

Ces deux reconnaissances prestigieuses visent à souligner le dynamisme, l’audace, les réalisations probantes et l’excellence du travail accompli par des femmes inspirantes qui agissent comme des leaders positifs au sein de leur communauté.

L’esprit de communauté inné de Beverly, combiné à sa passion de la profession et à ses valeurs profondément humaines, constitue des qualités indéniables qui font d’elle un modèle inspirant pour l’ensemble de son entourage. Le Prix Femmes d’affaires du Québec et la nomination de Beverly au sein du top 100 du Women’s Executive Network sont la suite logique d’un parcours admirable. Le réseau Jean Coutu est fier de compter sur des pharmaciens et des pharmaciennes dédiés, qui posent des actions concrètes jour après jour et qui rayonnent positivement au sein des communautés qu’ils desservent. Jean-Michel Coutu, président du Groupe Jean-Coutu

