C’est l’heure du tonic (local, bien sûr)!

Créées à Montréal et embouteillées en Montérégie, les eaux pétillantes 1642 sont élaborées avec des ingrédients naturels achetés à des fournisseurs québécois. Particulièrement appréciée des mixologues pros ou amateurs, cette gamme de tonics se décline en versions nature et parfumée (au yuzu, à la fleur de sureau ou en version bière de gingembre). Elle est à découvrir dans les supermarchés et, dès maintenant, dans les restaurants de la chaîne La Cage aux Sports, qui poursuit son virage vers une chaîne d’approvisionnement plus locale. «Nous souhaitions offrir une carte cocktail avec des produits locaux, et 1642est le partenaire le mieux établi au Québec pour répondre à nos exigences de qualité et de quantité», affirme Jean Bédard, chef de la direction de Groupe Sportscene – La Cage. Pour trinquer à la Saint-Jean, on peut aussi se rendre sur le blogue du site 1642.ca pour s’inspirer d’une belle collection de recettes, comme le gin tonic à la fleur de sureau, à la fraise, à la menthe et au basilic.