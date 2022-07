Un cold brew prêt-à-boire signé Pista

Besoin de fraîcheur et d’énergie? Ça tombe bien, un petit nouveau a fait son apparition sur les étagères des épiceries. Il s’agit du cold brew prêt-à-boire du torréfacteur montréalais Café Pista qui promet d’énergiser votre été!

Vendu en canettes de 250 ml, ce café glacé sans agent de conservation ni additifs s’inscrit dans la droite ligne de ce que fait Pista depuis ses débuts. Prenez du café sourcé de manière éthique et une torréfaction bien maîtrisée (et faite à Montréal), et vous obtenez un cold brew prêt à boire corsé et savoureux.

La gamme se décline aussi en bouteilles d’un litre – à base de café colombien ou éthiopien – ou en format concentré de 3 litres conçu pour les amateurs de cocktails caféinés.

Du café pour les dragons

Même le jury de l’émission Dans l’oeil du dragon a été charmé lors du passage du fondateur de Pista, Maxime Richard, et de ses partenaires Julien Charmillot et Alexandre Séguin. Leur cold brew a fait si bonne impression que le dragon David Côté (cofondateur de Loop mission) leur a offert d’investir 250 000 $ pour 10% de l’entreprise!

Pour souligner son passage à l’émission, Pista a d’ailleurs proposé une «promo Dragons»: cafés glacés en canettes et sacs de cafés à prix avantageux.

On peut donc dire que Pista en a fait du chemin depuis 2014: ayant débuté en café-vélo, l’entreprise est devenue un torréfacteur avec plusieurs succursales à Montréal et possède maintenant son propre prêt-à-boire distribué à l’échelle de la province. Ça en prend de l’énergie, tout ça!