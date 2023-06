Quatre suspects arrêtés pour une série d’introductions par effractions

Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont procédé le vendredi 2 juin à l’arrestation de quatre suspects en lien avec une série d’introductions par effraction dans des résidences de Montréal.

Les suspects, âgés de 21, 30, 37 et 38 ans, entraient et volaient dans des maisons luxueuses, surtout dans l’Ouest-de-l’Île, mais aussi dans des secteurs du nord et du sud de la métropole.

Lors de l’arrestation, des bijoux d’une valeur de 95 000$ ont été saisis dans leur véhicule. Une perquisition dans le domicile d’un des contrevenants a permis de retrouver d’autres bijoux, pour une valeur de plus de 100 000$. Les suspects seraient tous liés à un groupe structuré de cambrioleurs.

L’enquête continue afin de savoir si les suspects étaient liés à d’autres introductions par effractions sur le territoire montréalais. Toute personne détenant des informations est invitée à appeler le 911, à se rendre à son poste de quartier ou encore à transmettre anonymement des informations à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou sur le formulaire en ligne.