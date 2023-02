L’AMAAC propose la réalisation de deux rues-écoles sur Sauriol

L’Association pour la mobilité active Ahuntsic-Cartierville (AMAAC) propose la réalisation de deux rues-écoles sur la rue Sauriol et la déviation de la circulation automobile vers la rue Sauvé afin d’apaiser la circulation devant les écoles Louis-Colin et Fernand-Séguin.

De tragiques événements comme le décès de la jeune Mariia Legenkovska dans le quartier Centre-Sud de Montréal et, plus récemment, la collision impliquant une brigadière à l’angle de la rue Prieur et du boulevard Papineau, ne doivent plus jamais se reproduire, affirme l’AMAAC.

En ce sens, nous interpellons les élus de l’arrondissement avec une proposition concrète qui alimentera les réflexions dans le cadre du programme de sécurisation des écoles annoncées récemment par la ville-centre. Cynthia Falaise, co-porte-parole de l’AMAAC

Rappelons que dans la foulée des annonces de la Ville de Montréal concernant la sécurisation de plus de 50 écoles de Montréal, six écoles de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ont été ciblées. «L’AMAAC propose une vision renouvelée pour la rue Sauriol», affirme la co-porte-parole de l’organisme.

Une rue achalandée

«Entre les rues Lajeunesse et Papineau, la rue Sauriol rejoint deux écoles primaires, une école secondaire et un CPE. Elle est une rue à vocation locale qui traverse des quartiers résidentiels. De plus, elle est fortement utilisée par les résidents environnants pour leurs déplacements internes dans le quartier», indique un document de l’AMAAC.

Selon l’organisme, beaucoup de travail reste à faire pour sécuriser la rue Sauriol. «De nombreuses intersections sont mal aménagées, la circulation automobile de transit y est omniprésente et de nombreuses manœuvres dangereuses sont signalées autour des écoles Louis-Colin, Fernand-Séguin et Regina Assumpta».

Circulation dangereuse face à l’école Louis-Colin Photo: capture d’écran Facebook AMAAC

À ce sujet, Cynthia Falaise mentionne que «l’on peut voir régulièrement des automobilistes qui se stationnent en double file, et que d’autres infractions comme le non-respect de passages piétons, forcent les élèves à zigzaguer entre les voitures».

Des rues-écoles permanentes

Une rue-école est un tronçon de rue bordant une école fermée à la circulation automobile de façon temporaire ou permanente. Selon la ville de Montréal, les rues-écoles visent à rendre les abords d’une école plus sécuritaire en incitant les parents et les enfants à favoriser des modes de transport actifs comme la marche ou le vélo.

La proposition de l’AMAAC vise l’implantation de deux rues-écoles permanentes devant les écoles primaires Fernand-Séguin et Louis-Colin. La circulation automobile y serait fermée de manière définitive, respectivement entre les rues Durham et Millen, et entre les rues Christophe-Colomb et Olympia, tout en permettant la continuité de la piste cyclable.

«Ces fermetures de tronçon de rues à la circulation automobile seraient plus faciles, car aucune entrée charretière ne s’y retrouve. Elles permettraient aussi d’empêcher la circulation de transit par Sauriol. Les rues-écoles seraient d’abord implantées avec des installations semi-permanentes, comme cela a été réalisé sur la 9e avenue, dans l’arrondissement Rosemont La Petite-Patrie», retrouve-ton dans le document de l’AMAAC.

Rediriger la circulation

L’ADAAM propose d’instaurer une série de déviations de la circulation automobile sur Sauriol, afin de contraindre les automobilistes à emprunter le réseau artériel pour transiter. La rue Sauvé devrait être prioritaire pour la redirection de la circulation automobile.

«Ces déviations seraient automatiquement introduites autour des rues-écoles. Des tête-bêche devraient être implantées à des endroits stratégiques. Une analyse globale du secteur est requise pour éviter de diriger une circulation problématique ailleurs comme sur le boulevard Olympia, qui est aussi une zone scolaire, ou bien sur la rue Hamel, qui borde le parcSaint-Paul-De-La-Croix», précise la co-porte-parole de l’AMAAC, Cynthia Falaise.