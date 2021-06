Les terrasses dans une course contre-la-montre

Depuis le 28 mai, les restaurants ayant une terrasse peuvent accueillir à nouveau des clients. L’organisation entourant cette réouverture n’est toutefois pas chose simple après des mois de commandes en ligne pour le Saint-Houblon de Côte-des-Neiges.

Situé aux angles de la rue Gatineau et de l’avenue Lacombe, le resto-bar était dans un sprint à finir pour être fin prêt à l’ouverture des terrasses la semaine dernière. «On a hâte à la réouverture c’est sûr, mais on a beaucoup de choses à préparer et on a plusieurs points d’interrogation encore», expliquait alors Zacharie Amyotte, gérant du resto-bar de CDN.

Annoncé lors du point de presse du gouvernement provincial le 18 mai, les terrasses des restaurants uniquement peuvent de nouveau recevoir des clients. «Neuf jours pour rouvrir quand il faut engager beaucoup de personnes, c’est très peu de temps», souligne le gérant. Lors de la seconde fermeture des bars le 30 septembre, le Saint-Houblon s’est vu contraint de limiter ses espaces d’exploitation.

«On reçoit des CV, mais ce qui va être le plus difficile, c’est la formation. On ne s’acclimate pas à un nouveau milieu de travail comme ça.» Zacharie Amyotte

Comme la chaîne détient trois bars à Montréal, ils ont décidé de fermer les microbrasseries au centre-ville ainsi que celle dans CDN. Seulement leur succursale de la Petite-Italie est demeurée ouverte. «Comme il ne se passait rien dans le centre-ville, on gérait les commandes en ligne autant avec nos livreurs qu’avec les applications en ligne de notre restaurant sur Saint-Laurent», raconte M. Amyotte.

Pertes et incertitudes

Avec la fermeture pendant presque huit mois, les pertes ont été colossales. «C’est difficile à dire, mais c’est plusieurs milliers de dollars. Autour de 10 000$. On a perdu plusieurs barils de bières», avance-t-il. La microbrasserie s’est donc tournée vers la vente de canettes de bières artisanales pendant la deuxième vague. Leur but était de sortir au moins une bière par semaine et ils ont réalisé leur objectif.

«Présentement, je pense seulement à la réouverture. Je ne pense même pas au futur pour l’instant.» Zacharie Amyotte

L’établissement pouvant normalement accueillir 400 personnes devra uniquement se contenter d’une capacité de 40 personnes. «Normalement, nos deux terrasses peuvent recueillir une soixantaine de personnes», explique M. Amyotte. Les mesures sanitaires compliquent la tâche du tenancier, puisque plusieurs questions demeurent. «On ne connait pas l’heure de fermeture, la distance entre les tables, si les clients doivent commander de la nourriture avec une boisson, si les réservations sont obligatoires et si on doit tenir un registre», énumère-t-il.

Arrivé en septembre à la gérance de la microbrasserie de CDN, M. Amyotte avait lancé sa propre compagnie de vêtements sportifs. En raison de la Covid, il a perdu le feu sacré et a décidé de mettre son projet sur pause.

80

Nombre d’heures de travail que prévoit effectuer Zacharie Amyotte, gérant du Saint-Houblon de CDN, par semaine.

Son nouveau métier n’est pas de tout repos, mais il est prêt à répondre à l’arrivée des clients. «J’ai été président de mon association à l’université et j’aime ça avoir des responsabilités. On va tout faire pour être prêts», garantit le bachelier en kinésiologie.