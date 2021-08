Évictions: COGIR s’engage envers les locataires, affirme Lionel Perez

Les représentants de l’entreprise COGIR Immobilier se sont engagés à ne pas évincer des résidents en défaut de paiements. L’entrepreneur immobilier, qui a envoyé des dizaines d’avis d’éviction à ses locataires de la rue Bourret dans Côte-des-Neiges (CDN) devra revoir 39 dossiers relatifs aux résidents concernés.

C’est ce qu’affirme par communiqué le conseiller de la Ville du district de Darlington et candidat à la mairie d’Ensemble Montréal dans CDN-NDG, Lionel Perez, à la suite d’une rencontre avec les dirigeants de COGIR, le mardi 17 août.

«Les évictions massives et les déboires personnels qui en découlent causent un tort sans précédent au tissu social de Montréal, et plus particulièrement encore dans notre arrondissement. En tant qu’élus de proximité, il est de notre devoir d’intervenir pour les défendre[…],» a déclaré M. Perez, par voie de communiqué.

Un rapport à venir

Les représentants de COGIR doivent rencontrer tous les locataires d’ici la mi-septembre et puis fournir un rapport à Lionel Perez et Marvin Rotrand, conseiller de la Ville du district de Snowdon. En attendant, les représentants de COGIR assurent ne pas vouloir évincer de locataires afin de convertir les logements de la rue Bourret en copropriétés.

Lors de sa rencontre avec COGIR, M. Perez a recommandé à l’entreprise immobilière de travailler en collaboration avec Projet Genèse, un organisme qui lutte pour la justice sociale dans CDN. «On veut que les canaux de communication soient plus constants et plus réguliers. COGIR a beaucoup d’immeubles dans la ville de Montréal. Les organismes comme Genèse doivent agir en tant que lien entre les locataires et l’entreprise», ajoute M. Perez.

Des avis d’éviction pour non-paiement de loyer ont été reçus par plusieurs locataires au cours des derniers mois, alors que ces derniers soutiennent avoir versé les montants dus au propriétaire. Plusieurs résidents ont d’ailleurs déjà plaidé leur cause devant le Tribunal administratif du logement (TAL), tandis que d’autres doivent le faire en septembre.

«Cette rencontre a permis de clarifier plusieurs points concernant les présomptions de modification de logements en condo. Ça n’a jamais été nos intentions et ça ne le sera jamais», affirme la directrice des communications de COGIR, Brigitte Pouliot.

Lors de la rencontre, les députés de Mont-Royal, Anthony Housefather, et de D’Arcy-McGee, David Birnbaum, se sont aussi joints aux efforts de Marvin Rotrand qui avait déjà dénoncé la situation lors d’une conférence de presse devant le 4870 de la rue Bourret, le 7 août dernier.