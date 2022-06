Bientôt des gardiens de parcs à CDN-NDG

Ce samedi 25 juin, l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce lance un projet pilote de gardiens dans plusieurs parcs, afin d’assurer la sécurité, et la propreté des espaces verts du secteur.

Alors que l’été est enfin arrivé, les parcs sont le lieu de rendez-vous idéal pour profiter du soleil en famille, entre amis, ou en compagnie d’un bon livre. Mais achalandage dans les espaces verts rime également avec problèmes d’insalubrité.

Pour remédier à cette problématique, l’Arrondissement a décidé de lancer ce projet-pilote de gardiens dans quatre parcs : le parc Martin-Luther-King, le parc NDG, le parc Mackenzie-King et le parc Jean-Brillant.

«Nous croyons que ce projet-pilote va offrir plus de convivialité dans nos espaces verts qui seront plus propres, plus sécuritaires et plus agréables à fréquenter», a assuré la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

Pour cela, l’Arrondissement a engagé des étudiants, qui seront responsables notamment de maintenir les espaces propres. Ces derniers seront présents dans les parcs du lundi au dimanche, sauf au parc Jean-Brillant, qui bénéficiera du service de gardiennage le samedi et dimanche.

En cas de succès de ce projet-pilote, l’Arrondissement espère pouvoir en faire un service permanent à partir de l’été 2023, et de le développer dans l’ensemble des parcs.