Des athlètes montréalais au départ du prochain CANADAMAN/WOMAN

Le 3 juillet, des athlètes du monde entier, dont plusieurs originaires de Montréal, s’élanceront pour la cinquième édition du Triathlon Extrême CANADAMAN/WOMAN de Lac-Mégantic, organisé par Endurance Aventure.

Il s’agit de la seule étape canadienne de la série XTRI World Tour, au cours de laquelle les athlètes auront jusqu’à minuit pour atteindre le sommet du mont Mégantic.

Pour atteindre le sommet, les athlètes du CANADAMAN/WOMAN devront avaler 3,8 km de nage sur le lac Mégantic aux aurores, puis 180 km de vélo avec un parcours de 2500 m de dénivelé positif, avant de finir avec 42 km de course sur route et sentiers, avec une arrivée à l’observatoire du mont Mégantic et 1200 m de dénivelé positif.

Les athlètes montréalais:

– Pascale Caouette, Mercier

– Denise Boie, Mercier

– Alain Lemir, Mercier

– Robin Tabu, Mile-Ex

– Christian Guillotte, Verdun

– Julien Forgeois, Le Plateau Mont-Royal

– Dorian Marcotte, Rosemont–La Petite-Patrie

– Loreen Pindera, Le Plateau Mont-Royal

– Ionel Deac, Lachine

– Michael Pinto, Côte-des-Neiges

– Rémi Letendre, Hochelaga

– Maxence Mauguy, Maisonneuve

– Julien-Pierre Côté, Vieux-Rosemont

– Guillaume Laganière, Ahuntsic-Cartierville

– Patrick Godin, Ahuntsic-Cartierville

– Wanis Boukra, Ahuntsic-Cartierville

– François Raymond, Viauville

– Frédéric Cloutier, Verdun