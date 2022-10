Le Collège international Marie de France s’agrandit

Le Collège international Marie de France (CiMF) lançait le jeudi 29 septembre son projet immobilier, un nouveau campus qui sera aménagé dans l’immeuble voisin, le 4661 chemin Queen Mary.

L’établissement de Côte-des-Neiges avait fait l’acquisition du bâtiment patrimonial en avril dernier.

« Nous souhaitons avant toute autre chose améliorer les conditions de travail et de vie de nos élèves », affirme le proviseur et directeur général du CiMF Bernard Luyckx.

Un évènement de lancement s’est tenu le 29 septembre au Collège, rassemblant entre autres le personnel académique, des élèves actuels et anciens, des représentants économiques de la communauté franco-canadienne et des dignitaires québécois et français. Des discours de membres influents de la communauté du CIMF étaient entrecoupés par des prestations artistiques d’élèves, ces dernières d’une grande qualité.

« Le Collège Marie de France manquait cruellement d’espace », a déclaré la présidente du conseil d’administration, Anne-Laure Lapeyraque, dans son discours. Cet espace additionnel ne servira pas à accueillir plus d’élèves, mais plutôt à offrir plus de locaux, plus d’espaces de vie et plus d’espaces de travail aux élèves actuels, explique-t-elle.

Ce qui se passe [au CiMF] doit faire sens auprès des élèves […] ce projet est porté par toute la communauté scolaire, en particulier par nos élèves. Bernard Luyckx, Proviseur et directeur général du CiMF

« On veut faciliter les rencontres [entre les élèves], les échanges et le fait de travailler ensemble », se réjouit Bernard Luyckx en discutant des nouveaux espaces collaboratifs.

Le nouveau campus, qui sera relié à l’établissement actuel par une passerelle, permettra aussi de créer un « pôle d’accompagnement », regroupant les services d’aide aux élèves, comme les psychologues et les orthopédagogues.

Le projet immobilier permettra de moderniser le campus et de lui donner « l’image d’une école de premier rang », selon un membre du conseil d’administration, Thierry Nguyen.

Fondé en 1939, le CiMF est une institution membre du réseau mondial de l’Agence pour l’enseignement français à l’Étranger (AEFE). Il est applique donc les programmes les programmes du ministère français de l’Éducation nationale. Il est toutefois reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec.