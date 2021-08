Budget participatif d’Hochelaga-Maisonneuve: deux projets retenus

Deux projets sur huit ont été retenus par les citoyens dans le cadre du premier budget participatif d’Hochelaga-Maisonneuve.

Le premier est un marché public saisonnier à la Place des Tisserandes — au pied de l’Église Nativité-de-la-Sainte-Vierge sur la rue Ontario. Le marché accueillerait maraîchers et artisans offrant des produits locaux. Il pourrait aussi regrouper des initiatives en développement social.

Le deuxième projet retenu est un circuit patrimonial, historique et artistique, pour faire connaître les maisons et édifices d’intérêt dans les anciens quartiers Hochelaga et Maisonneuve. Le circuit intégrerait aussi la Cité de Maisonneuve et les stations de métro.

«Le rôle des résidents au sein du comité est important et assure un processus démocratique. La démarche se veut la plus inclusive possible afin d’accroître la participation des résidents aux décisions qui touchent leur milieu de vie, et d’échanger autour de projets collectifs et porteurs pour l’avenir d’Hochelaga-Maisonneuve », a déclaré la conseillère de Maisonneuve–Longue-Pointe et candidate à la mairie de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Un total de 1358 personnes a voté lors de ce troisième budget participatif mené par l’arrondissement, après ceux des quartiers de Mercier-Ouest et Mercier-Est.

Une somme de 350 000 $ sera investie dans les deux projets retenus. Leur mise en œuvre par l’arrondissement et le suivi de leur réalisation s’échelonneront sur une période de deux ans.