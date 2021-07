Les votes sont ouverts pour le budget participatif Hochelaga-Maisonneuve

Les citoyens ont jusqu’au 30 juillet pour voter pour un ou plusieurs projets du budget participatif du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Peu importe l’âge, tous les résidents d’Hochelaga-Maisonneuve peuvent voter pour un maximum de quatre projets qui seraient, selon eux, les plus bénéfiques pour la communauté.

Le vote peut se faire en ligne, ainsi qu’au Bureau Accès Montréal de MHM, à la Bibliothèque Maisonneuve, à la Bibliothèque Hochelaga et au Pavillon d’éducation communautaire.

Une somme de 350 000$ a été prévue pour cet exercice. Plusieurs projets pourraient bénéficier de cette enveloppe, si des fonds restent disponibles après le financement du premier projet priorisé. En cas d’égalité, le conseil d’arrondissement tranchera à la majorité.

C’est le troisième budget participatif se tenant dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis 2019. Un total de 239 idées a été soumis en début d’année pour le budget participatif Hochelaga-Maisonneuve. Sur le lot, huit projets ont été retenus.

Couvertum

Ce premier projet concerne l’aménagement de l’espace couvert du parc Hochelaga pour permettre les rencontres et la tenue d’activités diverses, telles que de la danse et des entraînements libres. Les utilisateurs auraient accès à un branchement pour de la sonorisation et de l’éclairage intégré à l’espace couvert, ainsi qu’à une scène et du mobilier urbain.

Marché public

Ce projet propose un marché public saisonnier à la Place des Tisserandes sur la rue Ontario en face de l’Église Nativité-de-la-Sainte-Vierge. Il accueillerait des maraîchers et des artisans offrant des produits locaux, ainsi que d’autres initiatives en développement social.

Mémoires de quartiers

Cette idée est d’aménager un circuit patrimonial, historique et artistique pour faire connaître les maisons patrimoniales et les édifices anciens des quartiers Hochelaga et Maisonneuve. Le circuit intégrerait aussi la Cité de Maisonneuve et les stations de métro.

Parcours de détente et de relaxation

Ce projet propose la création de deux places publiques, l’une au parc Théodore, l’autre au parc Hochelaga, afin d’y intégrer des lieux de rassemblement et de relaxation en incluant, entre autres, des chaises longues de style transat, des bancs, des tables de pique-nique et des bacs à fleurs.

Serre-toi de la serre!

Prévue dans le secteur Moreau et Ontario, cette idée donnerait accès aux citoyens et aux organismes à une serre communautaire trois saisons, afin d’allonger la période de l’agriculture urbaine.

Bac à bac

L’objectif de ce projet est d’aménager dix bacs d’agriculture urbaine accessibles à tous, au parc Théodore. Des panneaux permettraient d’identifier le contenu des bacs.

Le filet social

Toujours au parc Théodore, le but de cette proposition est d’y aménager un ou deux terrains de volleyball de plage.

Nos idées prennent l’air

Ce dernier projet permettrait aux citoyens de faire du coworking en extérieur, pour travailler et étudier individuellement ou collectivement. L’un des espaces serait situé sous la terrasse de la piscine Pierre-Lorange et l’autre à la Place Gennevilliers-Laliberté. Cette idée donnerait entre autres accès à un branchement électrique et sonore, ainsi qu’à une scène pour un professeur, un orateur ou un performeur.

Voter

Une nouveauté cette année, les résidents auront également l’occasion de voter et de prendre connaissance des projets via le BP mobile le samedi 17 juillet. Celui-ci se déplacera à trois endroits du quartier :

Place Gennevilliers-Laliberté: de 10h à 12h

Place Simon-Valois: de 13h30 à 15h30

Parc Raymond-Préfontaine (planchodrome): de 16h à 17h